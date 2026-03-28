Владимир Дантес подогрел слухи о разрыве с Дашей Кацуриной: певец заявил, что больше не хочет 'публичных' отношений

Украинский певец Владимир Дантес подогрел слухи о разрыве отношений с дизайнером Дашей Кацуриной. Артист признался, что, учитывая пережитый опыт, кардинально пересмотрел отношение к освещению личной жизни и больше не хочет выносить ее на публику. Однако ранее исполнитель не избегал возможности поделиться романтическими моментами с дизайнером в социальных сетях.

Видео дня

О таких внутренних изменениях Дантес рассказал в проекте "30+". Как подчеркнул певец, сейчас он склоняется к позиции, что сердечные дела стоит держать подальше от внимания общественности.

"Мне кажется, что делать отношения публичными – это уже точно нет. Я изменился. Раньше хотелось об этом разговаривать, что-то комментировать, чтобы все видели ваши отношения. А теперь понимаю эту фразу "личное есть личное". Но с другой стороны – как это скрывать?" – высказался певец.

Заметим, что история любви Дантеса и Кацуриной находилась в центре внимания еще с 2022 года. Тогда артист развелся с Надеждой Дорофеевой, а дизайнер в свою очередь расторгла брак с Михаилом Кацуриным. Вскоре стало известно, что они "обменялись" парами: Владимир Дантес закрутил роман с Дашей Кацуриной, и их бывшие также начали строить отношения друг с другом.

Дизайнер очень часто публиковала в соцсетях совместные фотографии с певцом, более того, показывала, как он помогает ей с воспитанием двух детей – Александры и Ивана. Пара делилась счастливыми кадрами из путешествий и повседневной жизни, при этом не делала пиара на отношениях.

Однако со временем ситуация заметно изменилась. Владимир Дантес и Даша Кацурина перестали делиться совместным контентом и даже удалили предыдущие публикации. Более того, бдительные пользователи сети заметили, что дизайнер перестала следить за певцом в Instagram. Это стало основой для распространения предположений о конце их истории любви. Официально никто из них разрыв не подтверждал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!