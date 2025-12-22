Влад Яма впервые с 2022 года встретился с родителями, которые живут в Запорожье: где они воссоединились

Беглый хореограф Влад Яма впервые с 2022 года встретился со своими родителями, которые проживают в Запорожье. Воссоединение семьи произошло в аэропорту Майами, США, куда родители артиста прилетели из Украины.

Видео дня

О долгожданной встрече Влад Яма и его жена Лилиана сообщили в InstaStories, опубликовав серию семейных фотографий и видео. По словам супругов, они не виделись с родителями четыре года. Полномасштабная война, сложная логистика и ограничения на выезд значительно усложнили возможность личных встреч.

На обнародованных кадрах зафиксирован момент встречи в аэропорту: Влад Яма сразу обнимает маму – Любовь Николаевну. Его жена Лилия встретила свекра Николая Петровича и свекровь с букетом цветов. Вместе с супругами был и их сын Леон, который после длительной разлуки впервые увидел бабушку и дедушку вживую.

"Мы не виделись 4 года. Наконец-то будем обниматься. Все за кадром, потому что только слезы радости", – написала Лилиана под семейными кадрами.

Встреча семьи имела и символический характер, ведь совпала с важным событием – недавно Леону исполнилось 10 лет. Празднование дня рождения мальчика продолжили уже в семейном кругу, именинник задул свечи на торте вместе с бабушкой и дедушкой, которые специально прилетели из Украины.

Родители Влада Ямы – Николай и Любовь – проживают в Запорожье. Оба имеют историческое образование: отец по специальности историк, работал учителем, а затем занимал должность начальника отдела образования Ленинской районной администрации города. Мать также историк, долгое время работала преподавательницей в гимназии.

Хореограф рассказывал в интервью, что именно родители сыграли ключевую роль в его профессиональном становлении. Они поддерживали его увлечение танцами с детства, поощряли к занятиям и помогали финансово, даже в периоды, когда семья не имела достаточных средств. По словам Ямы, именно благодаря родителям он смог принять участие в первых серьезных соревнованиях.

Несмотря на популярность сына, родители Влада Ямы всегда избегали публичности и не принимали активного участия в медийной жизни. Они продолжают жить в Украине и ведут непубличный образ жизни. Ранее хореограф время от времени публиковал семейные фото, показывая теплые и доверительные отношения с родными.

В 2022 году супруги Николай и Любовь отметили 50-летие совместной жизни. Тогда Влад Яма публично поздравил родителей в соцсетях и поблагодарил их за многолетнюю поддержку и любовь.

Ранее OBOZ.UA писал, где живет Влад Яма, который сбежал из Украины в начале полномасштабного вторжения. Кроме скандала с бегством от войны, на новом месте он также "заработал" несколько громких дел.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!