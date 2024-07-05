Виктория Бекхэм перед Дэвидом была помолвлена с электриком. Что известно о первом женихе звезды Spice Girls

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм, недавно отпраздновавший 25-летие свадьбы со своей женой Викторией Бекхэм, не был первым любовью певицы. Исполнительница была обручена с простым парнем Марком Вудом, работавшим электриком.

Видео дня

Отношения молодой пары начались еще до того, как британская артистка прошла прослушивание в группе Spice Girls, пишет Daily Mirror. Со своим первым парнем звезда познакомилась в 14 лет.

Впервые вопрос о помолвке Марк Вуд поднял в 1994 году, когда Виктория Бекхэм попала в популярную британскую женскую поп группу. В свое время 20-летняя исполнительница была сильно влюблена в электрика. Поэтому, несмотря на то, что свадьба так и не состоялась, она использовала фамилию избранника на первых товарах Spice Girls, называя себя Викторией Адамс Вуд.

Отношения пары продолжались до 1996-го, пока певица не предложила разойтись, после шестилетней жизни вместе.

"Это был не тот человек, который мне подходил, я не получал удовольствия, поэтому это должно было закончиться", – объяснила исполнительница свое решение в одном из интервью.

Знаменитость добавила, что кольцо для помолвки с бывшим парнем до сих пор у нее: "Но ведь я и перстень ему не отдала! Я все еще имею его, потому что это было "кольцо зла". Разве это не ужасно? Это делает меня слишком нереалистичной".

В течение первых нескольких лет после расставания, Марк Вуд никогда не говорил плохих слов о своей бывшей невесте. Он всегда рассказывал, что отношения с Викторией были особенными, и ему жалко, что эта часть его жизни закончилась, ведь они провела много времени вместе.

Однако ситуация изменилась после того, как в 2002 году исполнительница негативно отозвалась о бывшем любимом в документальном фильме "Быть Викторией Бекхэм".

"По каким-то причинам мы обручились. Он был инженером сигнализации. Вот бы он только остался в шкафу, в котором я встретила его в доме своей мамы", – сказала британка.

Марка Вуда оскорбили слова бывшей участницы группы Spice Girls, поэтому он решил отомстить исполнительнице, пишет Daily Mail. Электрик рассказал об их сексуальной жизни в документальном фильме "Секреты Виктории Бекхэм", вышедшем на телеэкраны в 2004 году. Мужчина откровенно заявил, что сегодняшние формы Виктории значительно изменились с момента их расставания.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как Виктория Бекхэм поддерживает идеальную форму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!