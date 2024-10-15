Виктор Павлик раскрыл, с какой молодой артисткой хочет спеть дуэтом: переговоры продолжаются уже больше года

Певец Виктор Павлик признался, что в последнее время ведет переговоры с командой коллеги Насти KOLA, чтобы записать с ней общую песню. Он говорит, что артистка очень занята, поэтому планирование дуэта затянулось на год.

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Павлик убежден, если сотрудничество должно состояться, то оно произойдет. Об этом он рассказал в интервью M1. Однако певцы только на первом этапе создания трека – аранжировке, поэтому предстоит еще много работы.

"Были переговоры. И мы очень тесно на эту тему общаемся с Настей KOLA. Уже давно планируем, уже затянуто на чуть больше года, но Настя очень занятой человек. Тем более сейчас у нее концерты во Дворце спорта и так далее. Я думаю, что на все воля Божья, и оно должно произойти. Если оно должно произойти, оно произойдет", – говорил Виктор Павлик.

В частности, он раскрыл детали будущей песни. Ее решили создать на основе стихотворения Тараса Шевченко "Не тополю високую..." В эфире артист произнес первые строки этой поэзии и вызвал у ведущих восторг. "Песня уникальна", – прокомментировал Павлик.

Не тополю високую

Вітер нагинає,

Дівчинонька одинока

Долю зневажає.

— Бодай тобі, доле,

У морі втопитись,

Що не даєш мені й досі

Ні з ким полюбитись.

"Я Насте его выразил, она послушала и говорит: "Супер, классно, давай сделаем". Теперь нужно делать аранжировку", – рассказал певец.

Он также признался, что очень любит творчество KOLA и заявил, что эта любовь взаимна.

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