Вероятность заболеть этим – 0,01%: телезвезда Lida Lee шокировала историей об ошибке врачей, которые диагностировали ей агрессивную форму рака

Украинская певица и телеведущая Lida Lee рассказала, как в 2024 году ей сообщили о самой агрессивной форме рака, однако впоследствии этот вывод не подтвердился. Звезда отметила, что ситуация могла иметь необратимые последствия, если бы она сразу согласилась на предложенное лечение.

Lida Lee решила проверить результаты анализов в нескольких медицинских учреждениях, что в итоге изменило ее дальнейшую судьбу. Об этом она рассказала в проекте "Що ДаLee".

Артистка вспомнила, что все началось с диагностированной кисты, за которой она долгое время наблюдала. В декабре ее срочно госпитализировали из-за резкой боли – как выяснилось, киста разорвалась, после чего ей провели операцию. После вмешательства врачи назначили ряд дополнительных исследований, в частности гистологию, цитологию и другие.

Результаты анализов Lida Lee получила неожиданно – по телефону от работника колл-центра клиники. Именно тогда ей сообщили о якобы наличии агрессивной формы рака. По словам певицы, такая форма предполагает стремительное распространение болезни и минимальные шансы на выживание, что стало для нее шоком.

"Это такая деликатная тема, о которой ни в коем случае нельзя говорить так по телефону. Иногда не говорят даже лично людям, а через родственников или еще кого-то. У меня шок. Я говорю: "Окей, что мне делать? Свяжите меня с врачом. Завтра утром я у вас". Мне говорят: "Извините, у врача запись на две недели вперед". Я говорю "Секунду, бл*ть. Вы серьезно? Вы мне звоните, ставите перед фактом, что у меня вот такая вот история..." И я же понимаю, что если это самая агрессивная форма, то у меня мало времени для того, чтобы решить этот вопрос", – вспомнила певица.

Она заметила, что при таком диагнозе после разрыва опухоли по ее оргазму уже могли пойти метастазы, поэтому принимать решение о дальнейшем лечении пришлось крайне быстро. Не теряя времени, артистка самостоятельно инициировала дополнительную проверку диагноза в другом учреждении. Она передала свои анализы в Институт рака, где врачи выразили сомнения относительно первичного заключения.

В результате повторных исследований был установлен другой диагноз – опухоль желточного мешка, вероятность, как отметила Lida Lee, которой составляет около 0,01%. Окончательно этот вывод подтвердила еще одна независимая лаборатория. По словам Lida Lee, именно это позволило избежать радикального лечения, которое могло лишить ее возможности иметь детей.

"Я сижу сегодня здесь и понимаю: если бы тогда я согласилась на всю эту спешку, то сегодня я бы не могла иметь детей. Я не знаю, какое бы у меня было будущее", – отметила она.

Певица также отметила, что после уточнения диагноза столкнулась с новыми трудностями: не все врачи соглашались браться за лечение из-за сложности случая. Наконец ей удалось найти специалиста, который согласился отойти от стандартного протокола и сосредоточиться на сохранении репродуктивной функции.

"Я потратила три месяца на то, чтобы найти врача, который возьмется за меня и скажет: давай, мы отойдем от протокола (потому что по протоколу все же есть радикализация в этом вопросе) и попробуем сделать так, чтобы ты смогла выносить ребенка самостоятельно, самостоятельно оплодотворить, и чтобы у этого было прекрасное будущее", – добавила она.

Отдельно артистка обратила внимание на психологическое давление, которое она переживала в этот период. Из-за гормональных изменений она набрала вес, а в сети регулярно появлялись предположения о ее беременности. По ее словам, подобные публикации были особенно болезненными, учитывая риски для ее здоровья и то, что ей нельзя было стрессовать в тот период времени.

