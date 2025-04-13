Ведущий украинского Нацотбора Тимур Мирошниченко заговорил о возвращении россиян на Евровидение: все может измениться

Ведущий украинского Нацотбора на Евровидение Тимур Мирошниченко поделился своим мнением о потенциальном возвращении России на международный песенный конкурс. Он выразил обеспокоенность, что, несмотря на нынешнюю четкую позицию Европейского языкового союза, в будущем ситуация может измениться.

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Евровидение стало одной из первых международных платформ, оперативно отреагировавших на полномасштабное вторжение России в Украину. Как сообщил Мирошниченко в интервью украинскому медиа, 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала полномасштабной войны, Россию официально отстранили от участия в конкурсе.

Впрочем, телеведущий не скрывает, что есть риск, что со временем в Европе начнут забывать о контексте войны и будут стремиться к "возвращению к нормальности". Эту ситуацию сравнили с примером Олимпийских игр, где российским спортсменам разрешили участвовать под нейтральным флагом. Ведущий предостерег, что подобный сценарий возможен и для Евровидения.

"Мы можем много говорить, что европейцы делают достаточно-недостаточно, или еще что-то. Но они все прекрасно понимают, и они понимают, что когда есть россияне, всегда будет какие-то скандалы, какие-то интриги, какие-то попытки что-то порешать, и все такое. Вот их нет, все нормально, у всех все хорошо. И им это тоже нравится", – отметил Мирошниченко.

Он подчеркнул, что в настоящее время участие России в конкурсе остается невозможным из-за агрессии против Украины. Но в то же время добавил: гарантировать, что ситуация останется неизменной навсегда – невозможно.

"Я надеюсь, что нет. Что такого не произойдет, по крайней мере, в том положении дел, которые сейчас есть. Потому что Евровидение было едва ли не первым таким глобальным институтом, который забанил Россию от участия", – подчеркнул он.

Также Мирошниченко напомнил, что Евровидение – это конкурс, который априори не может быть вне политики, ведь в нем принимают участие десятки стран со своими внутренними и внешними конфликтами. В этом контексте, как он отметил, каждое решение – даже чисто организационное – может иметь политическую окраску.

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