'Ведьма, освободи его!' Почему фанаты самого красивого мужчины в мире ненавидят его жену и как выглядит одна из самых крепких пар в Голливуде

35-летний британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, которого назвали самым красивым мужчиной в мире, ведь его лицо, согласно "золотому сечению", является совершенным, смог построить прекрасные отношения с 58-летним кинорежиссером Сэм Тейлор-Вуд. Звездные супруги совершенно не стесняются своей разницы в возрасте и очень часто появляются в компании друг друга на публичных мероприятиях, однако фанатам артиста отнюдь не нравится его избранница.

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Когда на просторах сети появляются кадры с парой, пользователи мгновенно оставляют под ними большое количество негативных комментариев, где откровенно показывают, что ненавидят художницу. Одни иронично сравнивают Сэм Тейлор-Вуд с мамой Аарона Тейлора-Джонсона, а кто-то вообще приписывает женщине педофилию. Дело в том, что отношения между ними начались, когда актеру было всего 18 лет.

"Не забывайте, что женщина познакомилась с Аароном, когда ему было 17, и начала встречаться с ним, когда ему исполнилось 18. Якобы она была другом семьи, так что потенциально знала его, когда он был еще моложе! Если бы она встретила его сейчас, когда они оба взрослые, все было бы иначе, но она на 100% ухаживала за ним".

"Очень мило, что он привел маму на красную дорожку. Я люблю, когда родители и дети наслаждаются этими моментами вместе".

"Она педофил, вырастила его для себя".

"Ведьма, освободи его!"

"Она высасывает из него душу".

"Спасите его от этой бабки".

"Я не знаю, как они стали одной из самых крепких супружеских пар в Голливуде".

Однако знаменитости отнюдь не обращают внимания на весь негатив, поскольку чувствуют себя вместе очень счастливыми. Стоит отметить, что до того, как связать себя узами брака с Аароном Тейлором-Джонсоном, Сэм Тейлор-Вуд прошла через очень сложный период. На протяжении 11 лет режиссер состояла в браке с арт-дилером Джеем Джоплингом. У них родилась общая дочь и казалось, что все будет прекрасно, однако у художницы начались серьезные проблемы со здоровьем. Ей диагностировали колоректальный рак – злокачественную опухоль, развивающуюся в толстом или прямом кишечнике. Сэм Тейлор-Вуд не опускала рук, поэтому сразу начала посещать сеансы химиотерапии, а позже согласилась на операцию. Недуг удалось преодолеть, но через два года кинорежиссера ждало новое испытание. У нее обнаружили рак молочной железы.

К счастью, художница смогла избавиться от болезни и в этот раз, более того, со временем даже родила вторую дочь. Однако ее брак с Джеем Джоплингом начал разрушаться. Сэм Тейлор-Вуд болезненно переживала развод, поэтому решила полноценно посвятить себя работе. В 2008-м она стала режиссером ленты "Стать Джоном Ленноном", где и встретила Аарона Тейлора-Джонсона, сыгравшего в проекте главную роль. Между деятелями культуры едва ли не сразу промелькнула искра, поэтому очень скоро они обручились. 21 июня 2021-го актер и режиссер официально стали мужем и женой. Позже на свет родилась общая дочь супругов Уальда, а еще через два года – Роми.

"У меня старая и мудрая душа, а у Сэм – юная. Мы не видим разницы в возрасте, мы просто видим друг друга. Мои дети и моя жена – вот для чего я живу", – говорил актер.

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