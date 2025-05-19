"Вдруг что, я там – на скамейке запасных": актер-воин Геннадий Попенко растрогал сеть постом о списании из армии и назвал причину
Украинский актер и звезда фильма "Будинок "Слово": Нескінчений роман" Геннадий Попенко, который после начала полномасштабного вторжения добровольно присоединился к рядам ВСУ, сообщил, что его списали из армии. Как отметил артист, причиной этого стали проблемы со здоровьем, которые возникли за время прохождения службы.
Этой новостью военный поделился на личной странице в Instagram. Он откровенно признался, что пока не может точно сказать, чем будет заниматься дальше.
"Почти 3 года назад призвался. И вот недавно списан из армии, на определенный срок. В память об этом времени – боль и титан в колене. Уже передвигаюсь без палки, но бег пока только снится. Реально снится. Пока не имею ответа на вопрос: "Чем заниматься дальше?" – написала звезда.
Однако все же в будущем Геннадий Попенко планирует вернуться на съёмочные площадки и восстановить творческую карьеру. В частности, как отметил артист, он точно будет заниматься волонтерством в центре "4.5.0.", а также пытаться быть полезным для военных.
"Буду искать деятельность в направлении поддержки армии или ветеранского сообщества. Возможно, где-то кому-то будут нужны руки? Или голова. Не смогу отметить всех с кем имел честь служить. Или временно сотрудничать за время службы. Надеюсь, они чувствовали мое уважение. Так что я ухожу в запас. То есть: "Вдруг что, я там – на скамейке запасных", – добавил знаменитость.
Откровенный пост Попенко не оставил равнодушными пользователей сети, поэтому в комментариях появилось немало слов благодарности:
"Геннадий, спасибо тебе за службу! Ты лучший руководитель! Ты смог привнести в команду классные традиции, особое настроение и самое важное – дать ощущение ценности каждого из нас, кто был рядом! Желаю реализовать все планы!"
"Спасибо за все, еще много интересного и полезного предстоит сделать, но теперь в другом статусе. И точно ты себя реализуешь максимально и все сделаешь круто, как и всегда".
"Спасибо, что живы. Дай Бог вам скорейшего выздоровления".
Напомним, что Геннадий Попенко в начале большой войны попал с семьей в оккупацию в Иванкове Киевской области. Актер рассказывал в интервью OBOZ.UA, что то время выдалось для него невероятно сложным, ведь он чувствовал безнадежность, страх и эмоциональную пропасть. После освобождения поселка знаменитость принял решение присоединиться к рядам ВСУ.
"После полутора лет службы в предыдущем подразделении меня перевели в Культурный десант. Инициативы, которые объединяют военнослужащих, которые до службы в ВСУ занимались искусством, культурной деятельностью. И сейчас могут приезжать в подразделения и как военный военному оказывать поддержку, помощь с помощью культуры", – говорил артист.
В конце 2024 года стало известно, что Геннадий Попенко получил тяжелую травму на Запорожском направлении. Инцидент случился во время одной из тренировок: "Произошло падение неудобное, со столкновением. Во время столкновения уже произошел перелом. Затем произошло падение. Из-за этого у меня двойной перелом именно в коленном суставе, травмированы несколько групп связок, и самое страшное, что одна группа связок, передняя крестообразная, разорвана вообще. Ее нет, а она очень важна для того, чтобы держать колено вместе, как единый организм".
Ранее OBOZ.UA рассказал, что военнослужащий Геннадий Попенко дал советы артистам-уклонистам.
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