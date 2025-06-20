'Он кое-что завещал'. Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

Юрий Фелипенко –- актер театра и кино, работал в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Активно снимался в кино. Весной 2024 года присоединился к батальону ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона. 15 июня погиб на фронте во время выполнения боевого задания.

Видео дня

По просьбе OBOZ.UA близкие и коллеги рассказали, каким был Юрий вне театральной сцены и съемочной площадки. Все соглашаются: Фелипенко был не просто актером, а вдохновителем и примером мужества и в мирной жизни.

Актера Константина Темляка (звезда фильма "БожеВільні") с Юрием Фелипенко связывают годы настоящей мужской дружбы – еще со времен учебы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Вместе они росли как актеры, играли на сцене Театра на Подоле, вместе ушли на фронт и воевали в одном подразделении.

"У нас никогда не было никаких разногласий – всегда полное взаимопонимание, – грустно улыбается Константин Темляк, – Мы с Юрой жили в одной комнате общежития с момента поступления. Даже еще до начала учебы. Со дня знакомства вместе. Когда в начале российского вторжения пришли вдвоем в ТЦК, нам пожали руку и сказали: "Спасибо, ребята, что вы такие сознательные, но пока актеры не нужны". Мы тогда еще где-то год или полтора работали в театре. Но со временем поняли, что уже не там должны быть – поговорили об этом. Позвонили рекрутерам – это было общее решение. Мы не просто служили в одном подразделении – попали в один взвод".

"Юра воевал очень хорошо, я видел его во многих боевых задачах – он прекрасно "подсчитал" количество врага, – продолжает Темляк. – Хотя и не получил в свое время опыта службы (придя в ТЦК, даже не имел военного билета), но в бою вел себя как настоящий воин. Держался так профессионально, что не описать словами. Были ли у нас разговоры типа "если что-то произойдет"? Конечно, были. Он кое-что завещал, да. Но те разговоры останутся между нами. Это не были какие-то кинематографические фразы, очень простые вещи – и они будут выполнены".

Актер Григорий Бакланов, звезда сериала "Поймать Кайдаша", тоже учился на одном курсе с Юрием в театральном вузе.

"Я Юру помню как самого талантливого студента у нас на курсе, – рассказывает Григорий Бакланов, – Он был очень добрым, просто необычайно добрым. И как-то тонко все чувствовал – это было заметно. Я помню, как мы пришли прослушиваться вместе в Театр на Подоле. И его руководитель, уже покойный ныне Виталий Малахов, не мог сдержать удивления, увидев Юру: "Таких сейчас просто нет – ни по внешней фактуре, ни по восприятию мира".

"Со временем каждый из нас работал в своем театре, общение стало менее частым, – продолжает актер. – Мы поддерживали связь, поздравляя друг друга с днем рождения. Радовались случайным встречам – было такое. Когда узнал, что Юрий добровольцем отправился на фронт, у нас было несколько телефонных разговоров. Я старался не злоупотреблять, не отвлекать, говорил лишь, что если нужно закрыть какие-то потребности, то чтобы обязательно говорил об этом. Новость о том, что его не стало, меня ошеломила. Мне почему-то наивно казалось, что таким людям само небо улыбается и судьба дарит защиту. Но не уберегли ангелы".

Режиссер Юрий Высоцкий был преподавателем и руководителем актерской мастерской Юрия Фелипенко в Киевском университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

"Это был человек уникальной внутренней и внешней интеллигентности, – рассказывает Юрий Высоцкий. – Это поражало, учитывая то, что воспитанием Юрия занималась только бабушка – родителей у него уже не было. И бабушки не стало, кажется, в 2019 году. Он был человеком необычайной доброты – тихой, глубокой, светлой. За все четыре года обучения (а актерская среда очень эмоциональная и напряженная) не припомню ни одного случая, когда бы Юрий проявил негатив или раздражение. Абсолютная доброжелательность и постоянное внутреннее равновесие. Даже сейчас пытаюсь вспомнить хоть один момент, когда имел к нему замечание – и не нахожу ни одного".

"Он поразил меня еще на вступительных экзаменах. Заинтересовал не только впечатляющей внешностью (которая была просто магнетической – шикарные внешние данные), но и сильным внутренним присутствием. Уже на студенческом курсе начал сниматься. Его ждало чрезвычайно яркое актерское будущее, но пришла война. И произошла еще одна трагедия, которая забрала у нас все. Следил ли я за его творчеством? Безусловно. Как-то он пригласил меня на один из своих спектаклей – просил посмотреть и оценить. Когда узнал, что он ушел на фронт, не удивился. Он – человек невероятной честности, который не прячется за спинами. Именно эта честность делала его уязвимым, но в то же время и очень сильным".

Гендиректор и художественный руководитель Львовского театра им. Марии Заньковецкой Максим Голенко два года назад поставил в Киевском академическом драматическом театре на Подоле спектакль "Зеленые коридоры" по пьесе Натальи Ворожбит. В постановке был задействован Юрий Фелипенко.

"Юрий Фелипенко, по моему мнению, был одним из самых перспективных украинских актеров. Он сочетал в себе исключительный профессионализм, тонкое чувство сценической правды и выразительную внешность – редкую среди современных актеров, – говорит Максим Голенко. – Как человек Юрий был невероятный: ответственный, надежный, всегда придерживался договоренностей и относился к делу с полной отдачей. В спектакле "Зеленые коридоры" Юрий играл несколько ролей – и все успевал. Он с одинаковой отдачей работал как над главными ролями, так и над эпизодами. Откровенно признаюсь: когда я пришел в Театр имени Заньковецкой, несмотря на то что здесь много талантливых актеров, начал искать новые лица. И одним из первых, к кому обратился с предложением, был Юра. Я предложил переехать во Львов, но он ответил, что влюблен в Киев и предан своему театру".

"Смерть Юрия Фелипенко – это большая потеря для украинского театра, шаг назад, – утверждает режиссер. – И это не просто слова. То, что произошло, – глубокая трагедия, ведь мы потеряли часть нашего будущего. Юрий был Творцом с большой буквы и удивительным человеком. Какая-то трагическая история происходит с Театром на Подоле: мы уже остались без Василия Кухарского, а теперь – Юрия Фелипенко. Больно".

Актриса Валерия Ходос вместе с Юрием Фелипенко снимались в главных ролях сериала "Обещание Богу". Во время премьеры в июне прошлого года сериал занял второе место по просмотрам среди самых популярных телепроектов на то время.

"Не знаю точно, но, кажется, наш сериал стал для Юры последней киноработой, – говорит Валерия Ходос. – Мы досняли проект – и он пошел воевать. Я еще писала ему: "Юрка, ты уже служишь, а тут твой сериал выходит. Это хоть как-то тебе помогает? Узнают?" Он шутил в ответ: "Да так, иногда что-то продают в магазинах без очереди".

"Я знала Юру как партнера – наша связь была одновременно и профессиональной, и человеческой, – продолжает актриса. – И именно эти человеческие качества часто становились определяющими, ведь мы работали в чрезвычайно сложных условиях: в проекте были огромные переработки. В моменты крайней усталости, когда нужно было действовать как команда, Юра был командой. Не могу сказать, что мы были близкими друзьями, но я всегда чувствовала братство – когда партнер "всегда за тебя".

"Сейчас такое встретишь нечасто, но у Юры была врожденная интеллигентность, – вспоминает о коллеге. – В то же время он был очень прямолинейным, однако в этой своей честности никогда не обижал. Мог прямо высказаться о каких-то не слишком удачных актерских работах. Помню один разговор: он искренне сказал, что ему не понравилась лента, которой я была увлечена. Но это прозвучало настолько честно, что в этой искренности сумел никого не обидеть. В нем было тонкое чувство такта, внутренняя культура и простота".

"Как-то я пригласила Юру провести мастер-класс для моих студентов в школе актерского мастерства, – продолжает Валерия Ходос. – Сегодня мы с ними вспоминали тот день. Он отнесся к ним очень доброжелательно, вел себя на равных. Ждали "звезду с телевидения", а увидели простого, доступного человека, который искренне хотел быть им полезным. Общались более трех часов – все были восхищены... Откровенно говоря, я до сих пор не верю, что его нет. Думала, что в момент прощания что-то изменится в сознании, но – нет".

"Я знакома с его женой, – говорит Валерия, – еще до того, как узнала, что они вместе, была ее большой поклонницей. Редко восхищаюсь женщинами – почти никогда, – но ее программы смотрела с восторгом. (Екатерина Мотрич – ведущая и соучредитель популярного YouTube-шоу "ебаут", где, в частности, открыто говорят на табуированные темы. – Ред.) Она очень светлая, сильная, умная и сознательная, с четкой гражданской позицией – несмотря на свой молодой возраст. И такая красавица".

"Помню, в первый день наших совместных съемок с Юрой, не знаю почему, но между дублями он начал рассказывать о своей девушке – что они переезжают и, видимо, вскоре она станет его женой, – добавляет актриса. – Я еще пошутила: "А чего ты тянешь, если любишь?" Он ответил: "Я не сомневаюсь". И добавил: "Это Катя Мотрич". – "Боже, как?! Я же безумная ее фанатка, Юра!" И в тот момент у меня сложилась невероятная картина – любовь двух личностей. Потом мы встретились с ней на премьере одного моего фильма – я пригласила. Потом дальше продолжала следить за ее творчеством. А сейчас очень сильно больно за Катю".

Актер Сергей Кисель вместе с Юрием Фелипенко снимался в популярном сериале "Цвет страсти" и в его продолжении – "Цвет мести".

"В одном из этих проектов мы и познакомились. Когда Юра появлялся на площадке, сразу понимаешь: все будет хорошо, – рассказывает Сергей Кисель. – Не секрет, что на съемках самое утомительное – ожидание своего следующего выхода в кадр. А он спокойно сидел и ждал – ни разу не видел, чтобы был чем-то недоволен. От него просто струился сплошной позитив".

"На прощании кто-то из нас сказал: он смотрит на нас сверху и улыбается, – продолжает артист. – Но я думаю, что ему тоже немного грустно – потому что мы все тоскуем по нему. И грусть эта – не только о потере, но и о большой благодарности. Несколько месяцев назад мы виделись. Я спросил: "Юра, как ты?" А он ответил: "Все нормально: защищать – это мой долг". Но уверен: он и мысли не допускал, что все закончится именно так. Юра не был фаталистом, он очень любил жизнь. Видел свет даже в самые темные времена. Его оптимизм заряжал, присутствие давало ощущение опоры. Он не просто жил – он вдохновлял жить других".

Читайте также на OBOZ.UA историю любви актера-воина Юрия Фелипенко и его жены: она первая пригласила на свидание, а перед 24 февраля пара разошлась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!