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"Он кое-что завещал". Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
9 минут
1,6 т.
'Он кое-что завещал'. Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

Юрий Фелипенко –- актер театра и кино, работал в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Активно снимался в кино. Весной 2024 года присоединился к батальону ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона. 15 июня погиб на фронте во время выполнения боевого задания.

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По просьбе OBOZ.UA близкие и коллеги рассказали, каким был Юрий вне театральной сцены и съемочной площадки. Все соглашаются: Фелипенко был не просто актером, а вдохновителем и примером мужества и в мирной жизни.

"Он кое-что завещал". Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

Актера Константина Темляка (звезда фильма "БожеВільні") с Юрием Фелипенко связывают годы настоящей мужской дружбы – еще со времен учебы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Вместе они росли как актеры, играли на сцене Театра на Подоле, вместе ушли на фронт и воевали в одном подразделении.

"Он кое-что завещал". Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

"У нас никогда не было никаких разногласий всегда полное взаимопонимание, грустно улыбается Константин Темляк, Мы с Юрой жили в одной комнате общежития с момента поступления. Даже еще до начала учебы. Со дня знакомства вместе. Когда в начале российского вторжения пришли вдвоем в ТЦК, нам пожали руку и сказали: "Спасибо, ребята, что вы такие сознательные, но пока актеры не нужны". Мы тогда еще где-то год или полтора работали в театре. Но со временем поняли, что уже не там должны быть поговорили об этом. Позвонили рекрутерам это было общее решение. Мы не просто служили в одном подразделении попали в один взвод".

"Юра воевал очень хорошо, я видел его во многих боевых задачах он прекрасно "подсчитал" количество врага, продолжает Темляк. Хотя и не получил в свое время опыта службы (придя в ТЦК, даже не имел военного билета), но в бою вел себя как настоящий воин. Держался так профессионально, что не описать словами. Были ли у нас разговоры типа "если что-то произойдет"? Конечно, были. Он кое-что завещал, да. Но те разговоры останутся между нами. Это не были какие-то кинематографические фразы, очень простые вещи и они будут выполнены".

"Он кое-что завещал". Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

Актер Григорий Бакланов, звезда сериала "Поймать Кайдаша", тоже учился на одном курсе с Юрием в театральном вузе.

"Я Юру помню как самого талантливого студента у нас на курсе, рассказывает Григорий Бакланов, Он был очень добрым, просто необычайно добрым. И как-то тонко все чувствовал это было заметно. Я помню, как мы пришли прослушиваться вместе в Театр на Подоле. И его руководитель, уже покойный ныне Виталий Малахов, не мог сдержать удивления, увидев Юру: "Таких сейчас просто нет ни по внешней фактуре, ни по восприятию мира".

"Со временем каждый из нас работал в своем театре, общение стало менее частым, продолжает актер. Мы поддерживали связь, поздравляя друг друга с днем рождения. Радовались случайным встречам было такое. Когда узнал, что Юрий добровольцем отправился на фронт, у нас было несколько телефонных разговоров. Я старался не злоупотреблять, не отвлекать, говорил лишь, что если нужно закрыть какие-то потребности, то чтобы обязательно говорил об этом. Новость о том, что его не стало, меня ошеломила. Мне почему-то наивно казалось, что таким людям само небо улыбается и судьба дарит защиту. Но не уберегли ангелы".

"Он кое-что завещал". Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

Режиссер Юрий Высоцкий был преподавателем и руководителем актерской мастерской Юрия Фелипенко в Киевском университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

"Это был человек уникальной внутренней и внешней интеллигентности, рассказывает Юрий Высоцкий. Это поражало, учитывая то, что воспитанием Юрия занималась только бабушка родителей у него уже не было. И бабушки не стало, кажется, в 2019 году. Он был человеком необычайной доброты тихой, глубокой, светлой. За все четыре года обучения (а актерская среда очень эмоциональная и напряженная) не припомню ни одного случая, когда бы Юрий проявил негатив или раздражение. Абсолютная доброжелательность и постоянное внутреннее равновесие. Даже сейчас пытаюсь вспомнить хоть один момент, когда имел к нему замечание и не нахожу ни одного".

"Он кое-что завещал". Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

"Он поразил меня еще на вступительных экзаменах. Заинтересовал не только впечатляющей внешностью (которая была просто магнетической шикарные внешние данные), но и сильным внутренним присутствием. Уже на студенческом курсе начал сниматься. Его ждало чрезвычайно яркое актерское будущее, но пришла война. И произошла еще одна трагедия, которая забрала у нас все. Следил ли я за его творчеством? Безусловно. Как-то он пригласил меня на один из своих спектаклей просил посмотреть и оценить. Когда узнал, что он ушел на фронт, не удивился. Он человек невероятной честности, который не прячется за спинами. Именно эта честность делала его уязвимым, но в то же время и очень сильным".

"Он кое-что завещал". Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

Гендиректор и художественный руководитель Львовского театра им. Марии Заньковецкой Максим Голенко два года назад поставил в Киевском академическом драматическом театре на Подоле спектакль "Зеленые коридоры" по пьесе Натальи Ворожбит. В постановке был задействован Юрий Фелипенко.

"Юрий Фелипенко, по моему мнению, был одним из самых перспективных украинских актеров. Он сочетал в себе исключительный профессионализм, тонкое чувство сценической правды и выразительную внешность редкую среди современных актеров, говорит Максим Голенко. Как человек Юрий был невероятный: ответственный, надежный, всегда придерживался договоренностей и относился к делу с полной отдачей. В спектакле "Зеленые коридоры" Юрий играл несколько ролей и все успевал. Он с одинаковой отдачей работал как над главными ролями, так и над эпизодами. Откровенно признаюсь: когда я пришел в Театр имени Заньковецкой, несмотря на то что здесь много талантливых актеров, начал искать новые лица. И одним из первых, к кому обратился с предложением, был Юра. Я предложил переехать во Львов, но он ответил, что влюблен в Киев и предан своему театру".

"Смерть Юрия Фелипенко это большая потеря для украинского театра, шаг назад, утверждает режиссер. И это не просто слова. То, что произошло, глубокая трагедия, ведь мы потеряли часть нашего будущего. Юрий был Творцом с большой буквы и удивительным человеком. Какая-то трагическая история происходит с Театром на Подоле: мы уже остались без Василия Кухарского, а теперь Юрия Фелипенко. Больно".

"Он кое-что завещал". Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

Актриса Валерия Ходос вместе с Юрием Фелипенко снимались в главных ролях сериала "Обещание Богу". Во время премьеры в июне прошлого года сериал занял второе место по просмотрам среди самых популярных телепроектов на то время.

"Не знаю точно, но, кажется, наш сериал стал для Юры последней киноработой, говорит Валерия Ходос. Мы досняли проект и он пошел воевать. Я еще писала ему: "Юрка, ты уже служишь, а тут твой сериал выходит. Это хоть как-то тебе помогает? Узнают?" Он шутил в ответ: "Да так, иногда что-то продают в магазинах без очереди".

"Я знала Юру как партнера наша связь была одновременно и профессиональной, и человеческой, продолжает актриса. И именно эти человеческие качества часто становились определяющими, ведь мы работали в чрезвычайно сложных условиях: в проекте были огромные переработки. В моменты крайней усталости, когда нужно было действовать как команда, Юра был командой. Не могу сказать, что мы были близкими друзьями, но я всегда чувствовала братство когда партнер "всегда за тебя".

"Он кое-что завещал". Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

"Сейчас такое встретишь нечасто, но у Юры была врожденная интеллигентность, вспоминает о коллеге. В то же время он был очень прямолинейным, однако в этой своей честности никогда не обижал. Мог прямо высказаться о каких-то не слишком удачных актерских работах. Помню один разговор: он искренне сказал, что ему не понравилась лента, которой я была увлечена. Но это прозвучало настолько честно, что в этой искренности сумел никого не обидеть. В нем было тонкое чувство такта, внутренняя культура и простота".

"Он кое-что завещал". Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

"Как-то я пригласила Юру провести мастер-класс для моих студентов в школе актерского мастерства, продолжает Валерия Ходос. Сегодня мы с ними вспоминали тот день. Он отнесся к ним очень доброжелательно, вел себя на равных. Ждали "звезду с телевидения", а увидели простого, доступного человека, который искренне хотел быть им полезным. Общались более трех часов все были восхищены... Откровенно говоря, я до сих пор не верю, что его нет. Думала, что в момент прощания что-то изменится в сознании, но нет".

"Он кое-что завещал". Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

"Я знакома с его женой, говорит Валерия, еще до того, как узнала, что они вместе, была ее большой поклонницей. Редко восхищаюсь женщинами почти никогда, но ее программы смотрела с восторгом. (Екатерина Мотрич ведущая и соучредитель популярного YouTube-шоу "ебаут", где, в частности, открыто говорят на табуированные темы. Ред.) Она очень светлая, сильная, умная и сознательная, с четкой гражданской позицией несмотря на свой молодой возраст. И такая красавица".

"Он кое-что завещал". Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

"Помню, в первый день наших совместных съемок с Юрой, не знаю почему, но между дублями он начал рассказывать о своей девушке что они переезжают и, видимо, вскоре она станет его женой, добавляет актриса. Я еще пошутила: "А чего ты тянешь, если любишь?" Он ответил: "Я не сомневаюсь". И добавил: "Это Катя Мотрич". "Боже, как?! Я же безумная ее фанатка, Юра!" И в тот момент у меня сложилась невероятная картина любовь двух личностей. Потом мы встретились с ней на премьере одного моего фильма – я пригласила. Потом дальше продолжала следить за ее творчеством. А сейчас очень сильно больно за Катю".

"Он кое-что завещал". Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

Актер Сергей Кисель вместе с Юрием Фелипенко снимался в популярном сериале "Цвет страсти" и в его продолжении – "Цвет мести".

"В одном из этих проектов мы и познакомились. Когда Юра появлялся на площадке, сразу понимаешь: все будет хорошо, рассказывает Сергей Кисель. Не секрет, что на съемках самое утомительное ожидание своего следующего выхода в кадр. А он спокойно сидел и ждал ни разу не видел, чтобы был чем-то недоволен. От него просто струился сплошной позитив".

"Он кое-что завещал". Правда о жизни и смерти актера Юрия Фелипенко, погибшего на фронте

"На прощании кто-то из нас сказал: он смотрит на нас сверху и улыбается, продолжает артист. Но я думаю, что ему тоже немного грустно потому что мы все тоскуем по нему. И грусть эта не только о потере, но и о большой благодарности. Несколько месяцев назад мы виделись. Я спросил: "Юра, как ты?" А он ответил: "Все нормально: защищать это мой долг". Но уверен: он и мысли не допускал, что все закончится именно так. Юра не был фаталистом, он очень любил жизнь. Видел свет даже в самые темные времена. Его оптимизм заряжал, присутствие давало ощущение опоры. Он не просто жил он вдохновлял жить других".

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