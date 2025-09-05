'Вам не стыдно?' Приходько сравнили с Каменских после последнего поста в сети: что с ним не так

Украинская певица Анастасия Приходько нарвалась на хейт в сети из-за своей новой публикации. Исполнительница полностью перешла на русский, поэтому возмущенные юзеры сравнили ее с коллегой по сцене Настей Каменских, которая недавно также попала в языковой скандал.

Артистка поздравила своего мужа с 12-й годовщиной брака и посвятила ему довольно трогательный текст, однако все впечатления людей от поста были испорчены использованием языка страны-агрессора. Соответствующая публикация появилась на странице исполнительницы в Instagram.

"Мы с первого класса вместе по жизни, сегодня уже 12 лет официально! Если надо будет – я в миг отдам свою жизнь за тебя! Ты мой мир! И другого мне не нужно!", – написала певица.

Кадром со свадьбы Анастасия Приходько поделилась и в своих stories. Она сделала селфи с любимым, который со своей стороны управлял автомобилем, и отметила: "Я буду всегда с тобой! Нравится тебе это или нет. Мы любим только один раз в жизни. И это ты! Моя жизнь". Все это также артистка написала на русском.

Такая деятельность Анастасии Приходько спровоцировала шквал критики в ее сторону. Немало пользователей сети пристыдили исполнительницу из-за использования языка страны-агрессора и даже заметили, что отпишутся от ее соцсетей. Кому-то пост исполнительницы напомнил позицию Каменских "какая разница".

"Как можно писать на языке агрессора? Вы же, госпожа Анастасия, сидите в подвале из-за россиян, и пишете на русском. Вам не стыдно?"

"Госпожа Анастасия, пост на русском? Почему не на украинском?".

"Вот только из-за языка и отпишусь. Не думала, что есть еще одна Каменских, хотя та и до того была отвратительна".

"Для чего писать на русском языке? Вы же нормальной были, но слово "были" теперь уже не актуально. Отписка".

Почему Приходько сравнили с Каменских

В конце лета Настя Каменских дала концерт в Соединенных Штатах Америки. Она вышла на сцену одного из заведений Майами и решила не убирать из репертуара русскоязычные хиты. Во время выступления прозвучали треки "Красное вино", "Это моя ночь" и другие. Иронично, что обе композиции артистка перевела на соловьиный, но в США предпочла оригинал.

Такой поступок Каменских сильно возмутил сеть, однако еще больший негатив спровоцировало ее обращение к фанатам. Певица заявила: "Неважно, какого цвета у тебя кожа... Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь! Какое самое главное чувство в мире – любовь. Правда, Майами?".

Исполнение русскоязычных треков в США ударило не только по репутации Насти Каменских, но и по работе. С 2021 года артистка была амбассадором бренда ювелирных украшений "Золотой Век", однако после скандала компания досрочно завершила рекламную кампанию с ней. В команде Каменских заявили, что она полностью согласна с таким решением и сосредоточится на новых проектах.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анастасия Приходько объявила о возвращении к своим русскоязычным песням.

