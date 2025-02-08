В записи или вживую? Стало известно, когда на самом деле выступили финалисты Нацотбора на Евровидение 2025 года.

В субботу, 8 февраля, украинцам представили запись финала Национального отбора на Евровидение-2025. Это стало известно во время трансляции мероприятия.

Видео дня

Один из членов жюри Мария Ефросинина сообщила об этом после представления членов жюри.

"Еще один важный момент – прямо сейчас на ваших экранах запись сегодняшнего шоу. Мы записали его несколько часов назад в режиме прямого эфира. Такое решение приняли из-за угрозы воздушных тревог, чтобы никого не подвергать опасности", – пояснила она.

Однако добавила Ефросинина, выбор победителя и оглашение результатов голосования будет проходить вживую.

Добавим, что 8 февраля украинцы выбирают исполнителя, который представит страну на конкурсе Евровидения-2025. Голосование будет доступно сразу после выступления всех исполнителей.

Ведущими финала Нацотбора в этом году стали Тимур Мирошниченко, Мария Ефросинина и Василий Байдак. Они представили состав жюри. Участника Евровидения 2025 будут выбирать: Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.

Мария Ефросинина напомнила, что голоса жюри и зрительские голоса переведут в баллы. Конечный результат каждого участника будет состоять из суммы этих двух оценок. У кого суммарный балл будет выше, то и победит в Нацотборе. Вдруг исполнители наберут одинаковую сумму баллов, победителем станет тот, кто наберет самое большое количество голосов именно от зрителей.

На OBOZ.UA вы можете посмотреть выступление звезд Евровидения из Украины на открытии Нацотбора 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!