Украинские звезды Евровидения грандиозно открыли Нацотбор 2025, перепев легендарный трек Назария Яремчука. Видео, фото

В субботу, 8 февраля, в Украине начался финал национального отбора на Евровидение-2025, открывший невероятный номер звезд песенного шоу. Тина Кароль, Джамала, Руслана и другие артисты, в свое время представлявшие Украину на песенном конкурсе, объединились, чтобы исполнить легендарную композицию Назария Яремчука "Посміхнися мені".

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Первой на сцену вышла победительница Евровидения-2016 Jamala, затем остальные звезды, представлявшие Украину на Евровидение в резные годы – MЕLOVIN, Екатерина Павленко (Go_A), группа TVORCHI, Jerry Heil и alyona alyona, Тина Кароль, Тимофей Музычук из группы Kalush Orchestra.

Впоследствии к ним под громкие аплодисменты зрителей в зале присоединилась Руслана, одержавшая победу на Евровидении-2004.

Каждый звездный исполнитель пропел несколько строчек из песни Яремчука на мотив собственной песни, с которой представлял Украину на Евровидении.

Зрители были в восторге от этого попурри на песню "Улыбнись мне" Назария Яремчука и активно поддерживали звездных участников финала Нацотбора.

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