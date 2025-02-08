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Украинские звезды Евровидения грандиозно открыли Нацотбор 2025, перепев легендарный трек Назария Яремчука. Видео, фото

Елена Былим
Шоу Oboz
2 минуты
399
Украинские звезды Евровидения грандиозно открыли Нацотбор 2025, перепев легендарный трек Назария Яремчука. Видео, фото

В субботу, 8 февраля, в Украине начался финал национального отбора на Евровидение-2025, открывший невероятный номер звезд песенного шоу. Тина Кароль, Джамала, Руслана и другие артисты, в свое время представлявшие Украину на песенном конкурсе, объединились, чтобы исполнить легендарную композицию Назария Яремчука "Посміхнися мені".

Видео дня

Первой на сцену вышла победительница Евровидения-2016 Jamala, затем остальные звезды, представлявшие Украину на Евровидение в резные годы – MЕLOVIN, Екатерина Павленко (Go_A), группа TVORCHI, Jerry Heil и alyona alyona, Тина Кароль, Тимофей Музычук из группы Kalush Orchestra.

Украинские звезды Евровидения грандиозно открыли Нацотбор 2025, перепев легендарный трек Назария Яремчука. Видео, фото

Впоследствии к ним под громкие аплодисменты зрителей в зале присоединилась Руслана, одержавшая победу на Евровидении-2004.

Украинские звезды Евровидения грандиозно открыли Нацотбор 2025, перепев легендарный трек Назария Яремчука. Видео, фото

Каждый звездный исполнитель пропел несколько строчек из песни Яремчука на мотив собственной песни, с которой представлял Украину на Евровидении.

Зрители были в восторге от этого попурри на песню "Улыбнись мне" Назария Яремчука и активно поддерживали звездных участников финала Нацотбора.

Украинские звезды Евровидения грандиозно открыли Нацотбор 2025, перепев легендарный трек Назария Яремчука. Видео, фото
Украинские звезды Евровидения грандиозно открыли Нацотбор 2025, перепев легендарный трек Назария Яремчука. Видео, фото
Украинские звезды Евровидения грандиозно открыли Нацотбор 2025, перепев легендарный трек Назария Яремчука. Видео, фото
Украинские звезды Евровидения грандиозно открыли Нацотбор 2025, перепев легендарный трек Назария Яремчука. Видео, фото

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