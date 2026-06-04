В Украину приехал один из лучших режиссеров современности Жак Одиар

Французский режиссер и пятикратный номинант на премию "Оскар" Жак Одиар совершил визит в Украину. В составе делегации из 15 деятелей культуры из Франции он приехал в Киев, где пообщался с отечественными художниками и воочию увидел последствия террористической деятельности России.

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Об этом сообщили на Instagram-странице Французского института в Украине. Отмечается, что визит делегации в нашу страну состоялся через несколько дней после массированного обстрела Киева, когда были повреждены Национальный художественный музей и Национальный музей Чернобыля, поэтому стал ярким жестом солидарности и поддержки.

За время пребывания в Украине Жак Одиар побывал на столичной Лукьяновке, которая серьезно пострадала из-за вражеской атаки 24 мая. В частности, создатель известной ленты "Эмилия Перес" посетил город Буча, что стал символом сопротивления в большой войне.

Успел Жак Одиар вместе с членами делегации пообщаться с министром культуры Татьяной Бережной, а также посетить Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. Еще одной локацией, где побывал один из лучших режиссеров современности стал Довженко-Центр. Там Одиар пообщался с украинскими кинематографистами о перспективах и угрозах для нашего кинонаследия.

В память о нашей стране знаменитости подарили символический патч с фразой "Завтра весна" из легендарного фильма "Тени забытых предков".

Что известно о режиссере

Жак Одиар родился 30 апреля 1952 года в Париже в семье известного сценариста Мишеля Одиара. Первые шаги в индустрии кино он начал делать еще во время учебы на филологическом факультете, подрабатывая монтажером и помогая отцу.

Свой дебютный фильм "Смотри, как падают люди" режиссер выпустил в 1994 году и получил за него первую премию "Сезар". Вторая лента Жака Одара "Никому неизвестный герой" не принесла ему успеха, тогда как следующая произвела фурор. В 2001-м он поставил кинокартину "Читай по губам", завоевавшую сразу 9 наград на "Сезаре". Среди других самых популярных работ режиссера: "Пророк", "Дипан", "Братья Систерс", "Эмилия Перес" и другие.

Кстати, стоит отметить, что в 2018 Жак Одиар поддержал обращение Ассоциации режиссеров Франции в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

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