Оперная прима Украины Людмила Монастырская прокомментировала дискуссии вокруг исполнения произведений российских композиторов в мировых театрах. По ее словам, европейские театры продолжают относиться к Чайковскому, Рахманинову, Прокофьеву и другим как к части мирового музыкального наследия.

В то же время певица вспомнила дискуссию, которую вызвало переименование Национальной музыкальной академии Украины в Киеве, которая больше не носит имя Петра Чайковского. Монастырская считает, что культурные пересечения не меняют того факта, что композитор был представителем российской имперской культуры. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"В европейских театрах продолжают звучать произведения русских композиторов – Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Римского-Корсакова, Мусоргского и других, – говорит Людмила Монастырская. – В их репертуаре это часть большого мирового музыкального наследия. Там можно услышать формулу: we cancel Putin, but not Pushkin – мол, Путина можно "отменить", но Пушкина – нет. Поэтому в Европе – а иногда и в США – до сих пор пытаются провести границу: вот российская культура и она вне времени, а вот российское государство и его агрессивная политика. Для людей, которые не живут под обстрелами, такое разделение кажется естественным и даже элегантным. Но для тех, кто ежедневно видит последствия этой политики, такая обособленность выглядит по меньшей мере наивной". В нашей Национальной опере эти произведения давно сняли с репертуара. Балеты Петра Чайковского – "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик". Так же больше не идут оперы "Евгений Онегин" или "Пиковая дама".

"Сегодня многие вещи переосмысливаются, – продолжает певица. – Например, Национальная музыкальная академия в Киеве больше не носит имя Петра Чайковского. Хотя, конечно, были те, кто выступал против. Аргументировали, что композитор в определенной степени связан с Украиной: он бывал здесь, работал. А в моей родной Черкасской области, в небольшом городе Каменка даже есть его дом-музей. И, видимо, в Украине есть еще подобные дома, связанные с его жизнью. То есть определенные культурные пересечения, безусловно, существовали. Но в то же время стоит помнить: Чайковский все же был представителем российской имперской культурной традиции".

"Некоторые говорят, что в то время иначе невозможно – мол, чтобы сделать карьеру, нужно было ехать в Москву. И действительно, можно вспомнить много фигур, которых империя присваивала. Но все же не стоит смешивать разные истории. В случае Чайковского речь идет о композиторе, который сформировался и позиционировался именно как представитель русской культуры", – объяснила Монастырская.

