В сети всплыло свежее фото непубличной Софии Ротару без фотошопа: как выглядит звезда вблизи

На просторах социальных сетей появился новый снимок с украинской эстрадной певицей Софией Ротару. После начала полномасштабной войны исполнительница довольно редко появляется в публичном пространстве, однако, похоже, не отказывает в фото поклонникам. Один из ценителей творчества артистки сделал с ней селфи и показал, как она выглядит вблизи.

Соответствующий кадр обнародовали на фан-странице Ротару в Instagram. Судя по подписи к фотографии, она была сделана 22 августа в Киеве.

София Ротару попозировала на камеру в повседневном образе. Она надела белую футболку, которую сочетала со стильными солнцезащитными очками. Исполнительница распустила каштановые волосы и сделала пробор по центру.

78-летняя София Ротару вышла на прогулку почти без макияжа, а автор фотографии не совершенствовал ее с помощью фотошопа, что позволяет увидеть, как изменилась артистка. На лице певицы кое-где появились небольшие морщинки, однако она до сих пор выглядит прекрасно.

Стоит заметить, что после 24 февраля 2022 года исполнительница почти полностью исчезла из информационного пространства. Долгое время она не делилась с подписчиками новыми фотографиями, лишь иногда реагировала на зверства, которые страна-агрессор Россия совершает на территории Украины.

Однако по случаю своего 78-го дня рождения София Ротару порадовала фанатов серией новых фотографий. Она попозировала на камеру в нескольких живописных местах Киева, среди которых Андреевский спуск и стеклянный мост.

