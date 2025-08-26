УкраїнськаУКР
русскийРУС

В сети всплыло свежее фото непубличной Софии Ротару без фотошопа: как выглядит звезда вблизи

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,5 т.
В сети всплыло свежее фото непубличной Софии Ротару без фотошопа: как выглядит звезда вблизи

На просторах социальных сетей появился новый снимок с украинской эстрадной певицей Софией Ротару. После начала полномасштабной войны исполнительница довольно редко появляется в публичном пространстве, однако, похоже, не отказывает в фото поклонникам. Один из ценителей творчества артистки сделал с ней селфи и показал, как она выглядит вблизи.

Видео дня

Соответствующий кадр обнародовали на фан-странице Ротару в Instagram. Судя по подписи к фотографии, она была сделана 22 августа в Киеве.

В сети всплыло свежее фото непубличной Софии Ротару без фотошопа: как выглядит звезда вблизи

София Ротару попозировала на камеру в повседневном образе. Она надела белую футболку, которую сочетала со стильными солнцезащитными очками. Исполнительница распустила каштановые волосы и сделала пробор по центру.

78-летняя София Ротару вышла на прогулку почти без макияжа, а автор фотографии не совершенствовал ее с помощью фотошопа, что позволяет увидеть, как изменилась артистка. На лице певицы кое-где появились небольшие морщинки, однако она до сих пор выглядит прекрасно.

В сети всплыло свежее фото непубличной Софии Ротару без фотошопа: как выглядит звезда вблизи

Стоит заметить, что после 24 февраля 2022 года исполнительница почти полностью исчезла из информационного пространства. Долгое время она не делилась с подписчиками новыми фотографиями, лишь иногда реагировала на зверства, которые страна-агрессор Россия совершает на территории Украины.

В сети всплыло свежее фото непубличной Софии Ротару без фотошопа: как выглядит звезда вблизи

Однако по случаю своего 78-го дня рождения София Ротару порадовала фанатов серией новых фотографий. Она попозировала на камеру в нескольких живописных местах Киева, среди которых Андреевский спуск и стеклянный мост.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что коллега Софии Ротару объяснил, почему певица избегает публичных заявлений о войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!