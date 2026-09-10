В роскошное поместье Квентина Тарантино ворвался злоумышленник: его странное проникновение оставило массу вопросов

В дом легендарного американского режиссера Квентина Тарантино в районе Голливуд-Хиллз проник преступник. Инцидент произошел в среду, 9 сентября, и в тот момент, когда злоумышленник совершил попытку ограбления, внутри особняка знаменитости находились люди.

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Об этом сообщает TMZ. По данным таблоида, правоохранители мгновенно отреагировали на вызов о проникновении в дом, однако, когда прибыли на место происшествия, злоумышленник успел скрыться. Отмечается, что самого Тарантино в тот момент не было дома.

Источники TMZ в правоохранительных органах подчеркнули, что полицейские осмотрели трехэтажное поместье создателя "Криминального чтива" и установили, что злоумышленник не успел попасть непосредственно внутрь здания. Был составлен протокол о незаконном проникновении на чужую территорию.

Как отмечает Los Angeles Times, в настоящее время полиция разыскивает 35-летнего мужчину худощавого телосложения, который на момент попытки совершения преступления был одет полностью в черное. Нарушитель пытался проникнуть в особняк Квентина Тарантино через окно второго этажа, однако следов взлома правоохранители не обнаружили. Пока неизвестно, успел ли злоумышленник что-либо украсть. Расследование инцидента продолжается.

Стоит отметить, что голливудский режиссер не впервые попадает в подобную неприятность. В 2018 году Квентин Тарантино рассказывал, что проснулся посреди ночи и обнаружил в своем особняке двух грабителей. Преступники сбежали из дома знаменитости, как только столкнулись с ним, однако успели похитить ювелирные изделия и другие ценные вещи.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что в дворец принца Уильяма и Кейт ворвался мужчина с подозрительным рюкзаком. Преступника удалось задержать, и он предстал перед Вестминстерским магистратским судом, где вел себя неадекватно во время заседания.

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