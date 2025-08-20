В отношении актера-воина Константина Темляка открыли уголовное производство: что известно

Громкий скандал, что разгорелся вокруг украинского актера-военнослужащего Константина Темляка после того, как его бывшая девушка Анастасия Соловьева рассказала, что он оказывал на нее психологическое давление и мог поднять руку, получил продолжение. Национальная полиция начала досудебное расследование в отношении звезды фильма "Киборги" по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины, что касается домашнего насилия.

В рамках следствия проводится проверка относительно возможных других фактов правонарушений со стороны артиста. Об этом OBOZ.UA сообщила пресс-офицер Подольского районного управления полиции в городе Киеве Наталья Крот.

Стоит отметить, что экс-избранница Темляка подчеркнула в своем Instagram, что сделает все возможное, чтобы добиться справедливости и не даст этому делу пройти бесследно.

"Всем, кто волнуется, понесет ли Константин Темляк юридическую ответственность за свои действия, или эта история забудется, как и все остальные, я могу сказать: не волнуйтесь, я этим вопросом сейчас активно занимаюсь и не дам этому пройти бесследно и забыться. У меня сейчас наконец достаточно сил, чтобы бороться с несправедливостью и наказать виновного", – написала Соловьева.

Что известно о скандале с актером

8 августа бывшая девушка Константина Темляка, фотограф Анастасия Соловьева, обнародовала пост, где раскрыла шокирующие факты о поведении актера во время их отношений. По словам девушки, она жила в постоянном страхе, ведь регулярно подвергалась физическому насилию со стороны артиста, он постоянно устраивал ей эмоциональные "качели", более того, называл "никем". Фотограф отметила, что Темляк не позволял ей общаться с другими мужчинами, публиковать фотографии, где видно ее тело, а также постоянно проверял ее телефон.

Как вспомнила Анастасия Соловьева, она до последнего пыталась найти в актере что-то хорошее и возвращалась к нему, даже если в романе была поставлена точка. После такого травмирующего опыта девушка до сих пор борется с тревожным расстройством и депрессией. Позже стало известно, что Темляк писал вульгарные сообщения девушке, которой на тот момент было всего 15 лет. Она была фанаткой актера, а после одного из спектаклей отметила его в stories. Между девушкой и звездой "Киборгов" началась переписка, в ходе которой артист просил ее прислать обнаженные фото, да и сам скидывал свои кадры без одежды.

Когда "темная сторона" жизни Константина Темляка стала известна публике, он обнародовал видео, где признал, что заявление фотографа не является выдумкой и в свое время он действительно злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Актер подчеркнул, что готов к публичному осуждению и попросил прощения у фотографа.

После громкого скандала украинские артисты Yarmak и Jerry Heil удалили из сети клип на свою дуэтную песню "З якого ти поверху неба?", где главные роли сыграли Темляк и его жена Анастасия Нестеренко. Кроме того, бренд german убрал из соцсетей кадры коллаборации с YouTube-шоу "Эбаут", где снялся звезда "Киборгов".

А вот в Киевском академическом драматическом театре на Подоле, где работает Константин Темляк, довольно неоднозначно отреагировали на скандал. Там отметили, что артист за годы работы зарекомендовал себя "как ответственный и трудолюбивый актер", кроме того, от коллег не было никаких нареканий на его поведение. В то же время администрация театра подчеркнула, что "осуждает любые формы насилия".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жена Константина Темляка намекнула на развод с актером на новом фото. Анастасия Нестеренко попозировала на камеру без обручального кольца.

