В месяц тратит 100 тысяч грн: Аурика Ротару рассекретила сумму своей пенсии и на чем зарабатывает

Катерина Галущенко
Народная артистка Украины Аурика Ротару рассказала о своих доходах во время войны, ежемесячных расходах и пенсии. Певица призналась, что сейчас основным источником ее заработка является недвижимость, а для базовых потребностей ей нужно около 100 тысяч гривен в месяц.

Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину, отвечая на вопрос о финансовой жизни и расходах. В свое время ее муж настоял на приобретении недвижимости, которая сейчас приносит стабильный доход.

На вопрос, идет ли речь о квартирах для аренды, певица уточнила: "Нет, это не квартиры. Это офис".

Также Аурика Ротару подтвердила, что именно это сейчас является ее главным источником заработка, а не концертная деятельность.

"Да, это основной заработок", – сказала артистка.

В то же время исполнительница отметила, что музыкальная деятельность во время полномасштабной войны уже не приносит таких доходов, как раньше. По ее словам, значительная часть ее выступлений сейчас имеет благотворительный характер.

"Сейчас во время войны – нет (музыка не приносит желаемый доход. – Ред.), потому что сейчас очень много благотворительных концертов. Мы сейчас работаем, в первую очередь, для того, чтобы помогать нашим ребятам. А есть, конечно, концерты коммерческие, но на этих концертах мы все равно отдаем часть для ВСУ", – объяснила Ротару.

Артистка также рассекретила свои ежемесячные расходы. По словам Аурики Ротару, примерно 100 тысяч гривен ей хватает на содержание дома, оплату коммунальных услуг, автомобиль и помощь семье.

"100 тыс. грн мне хватает для того, чтобы машину заправить, за домом следить надо, коммуналку, помочь детям. Хотя они работают сами, но надо что-то внучкам, чем-то побаловать", – поделилась певица.

В частности, Аурика Ротару высказалась о своей пенсии. На вопрос о выплатах она ответила с иронией: "Очень большая. 6 тыс. гривен", – сказала Ротару, уточнив, что это уже надбавками за звание народной.

