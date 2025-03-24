'В этом нет ничего плохого': актер Печерица, который больше года служил в ВСУ, дал ценный совет военным после увольнения со службы

Актер Александр Печерица, более года служивший в ВСУ, поделился опытом адаптации к гражданской жизни и отметил важность психологической реабилитации для военных. После начала полномасштабного вторжения он присоединился к украинской армии, а впоследствии уволился по семейным обстоятельствам.

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По его словам, наибольший вызов после демобилизации – психологическая перестройка и чувство вины перед остающимися на фронте собратьями. Об этом актер рассказал в интервью "Коротко про".

"Одна из главных мыслей – чего я здесь, когда все там. На фронте только и разговоров что об армии, выживании, амуниции… А тут совершенно другая жизнь – и это сложно. Человек возвращается, живет себе, у него ничего не болит, он ни на что не жалуется, но психологически должен пройти реабилитация. Все психологические программы – это не что-нибудь! Всем возвращающимся надо не гнушаться этим, не отказываться. В этом нет ничего плохого или застенчивого. Кое-кто, бывает, говорит: но кто это придумал, зачем оно нужно, я сам справлюсь. Нет. Есть много вещей, которые мы сами о себе не знаем", – отметил Александр Печерица.

Актер призвал военных не пренебрегать психологической помощью и подчеркнул, что реабилитация – это необходимый этап для каждого, кто возвращается с войны. Он признался, что до сих пор после демобилизации не может сосредоточиться и читать книги.

Печерица также начал учиться на военного психолога, чтобы лучше понимать свое состояние и помогать собратьям. Он овладел британской программой оценки психологического состояния военных и планирует работать с бойцами во время реабилитации.

Кроме того, актер дал несколько советов по улучшению психологического здоровья, в частности, призвал отказаться от алкоголя и сладкого, ведь они замедляют восстановление нервной системы. Он рекомендует физическую активность и пребывание на свежем воздухе.

"Лучше заниматься спортом, дыхательными упражнениями, ездить на велосипеде или просто ходить. Это очень круто и реально помогает", – подытожил он.

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