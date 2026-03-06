В 40 выглядит 20-летней: Мика Ньютон показала, как отпраздновала юбилей за океаном и какие подарки получила. Фото

Украинская певица Мика Ньютон поделилась с поклонниками серией фотографий, на которых показала, как отпраздновала свой 40-й день рождения в США. Звезда предстала перед камерой в ярко-красном образе, окруженная большим количеством подарков, и поразила фанов своим молодым видом.

Соответствующие кадры артистка обнародовала на личной странице в Instagram. В описании к фотографиям она откровенно призналась: до сих пор не может осознать свой реальный возраст.

"Мне 40! Что? Честно говоря, я все еще чувствую себя 25-летней. Я очень благодарна за возможность жить эту жизнь и за то, что до сих пор здесь. Мои 30-е стали действительно переломными, и я благодарна как за взлеты, так и за падения. Теперь я готова покорять новую эру!" – отметила исполнительница.

Свой юбилей Мика Ньютон отпраздновала за ужином в ресторане. Она создала яркий образ, акцентными элементами которого стал трендовый красный кардиган и помада похожего оттенка. Певица распустила свои светлые волосы, сделав боковой пробор для объема, и закрутила кончики к лицу.

На кадрах можно увидеть, что Мика Ньютон получила немало презентов от своих близких. Артистке подарили два красивых букета цветов, открытку, игрушечную панду, ароматизированную свечу и тортик.

Праздничные фотографии произвели настоящий фурор среди подписчиков Мики Ньютон. Знаменитость забросали большим количеством комплиментов и наилучших пожеланий:

"Мика, красавица, искренние поздравления! Будем!"

"Вау, какая вы роскошная. Поздравляю с днем рождения. Пусть каждый день будет особенным"

"Моя невестка отлично выглядит в красном на свое 40-летие! Ты все еще выглядишь 20-летней! Счастливая девушка! Надеюсь, ты получишь все, о чем мечтаешь"

"С днем рождения, красавица! Выглядишь фантастически!"

"Поздравляю с днем рождения. Крепкого здоровья. Выглядите всегда на 25"

