Уже седьмой 'Шахед' сбил'. Режиссер 'Черного ворона' назвал известных актеров из фильма, мобилизовавшихся в ВСУ

Известный украинский режиссер Тарас Ткаченко ("Гнездо горлицы", "Мама", "Хозяин) рассказал, что многие участники кинокоманды его громкого исторического фильма "Черный ворон" с начала российского вторжения стали в защиту страны. Сам Тарас Ткаенко мобилизовался в ряды ВСУ летом 2022 года.

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Об этом режиссер рассказал в интервью OBOZ.UA. Он также предположил, почему актер Тарас Цымбалюк, сыгравший в картине главную роль – несгибаемого националиста Ворона, не пошел воевать.

"Вы знаете, я бы не хотел это комментировать, потому что не знаю, как живет сейчас живет Тарас, что им движет. Правда, не знаю, что сказать… Да, он не в армии, но, возможно, волонтерит и донотит, просто не рассказывает об этом. Кстати, в "Черном вороне" снимались актеры, которые с началом вторжения ушли на войну – Володя Ращук, Даня Мирешкин, Андрей Фединчик. Тарас Рыбальченко, второй режиссер картины, служит в ПВО, прикрывает небо, по-моему, уже седьмой "Шахед" сбил, рассказывал об этом. Реквизитор Тимофей Бойко, к сожалению, погиб под Херсоном. Его долго не могли найти, должно быть, год шли поиски. Художница по костюмам Мария Квитка активно волонтерила в Запорожье с начала вторжения. А с Тарасом я не общался много лет, поэтому сейчас начинать заочно винить его в чем-то, согласитесь, это некрасиво".

Тарас Ткаченко говорит, что ему комфортно работалось на съемочной площадке с актерами, среди которых было много известных имен: "Я уже давно убедился, что чем значительнее человек, тем с ним легче и теплее. Кроме того, вы же знаете, как они все, к сожалению, обделены хорошими ролями. Только подумайте: масштаб личности мощный, грандиозный, а роли не предлагают. Поэтому когда получают хорошее предложение, то ты для них очень быстро становишься хорошим другом. Никто из них не включал звезду, по крайней мере, у меня не было такого ни разу. Очень хорошая синергия была на съемках, этот фильм нас всех очень сдружил".

Как известно, историческая драма "Черный ворон" снята по одноименной книге писателя Василия Шкляра, которой зачитывалась вся Украина. Выход этой картины очень ждали, потому что об экранизации романа заговорили сразу после его выхода в свет в 2009 году, однако фильм вышел на экраны только в 2019-м. В свое время экранизацией даже заинтересовался тогдашний президент Виктор Ющенко, просил известного польского режиссера Ежи Гоффмана взяться за эту работу. Но Гоффману роман не понравился, он назвал его "националистическим, антисоветским, антирусским и ксенофобским".

В 2016 году была сделана еще одна попытка экранизировать роман, работать над ним взялся режиссер Олег Туранский. Однако он не нашел общий язык с Василием Шклярем. И только третья попытка экранизировать "Черного ворона" увенчалась успехом. Его снял Тарас Ткаченко, на тот момент известный драмой "Гнездо горлицы". Василий Шкляр был активно привлечен к съемкам – участвовал в работе над сценарием, приезжал на площадку просматривать отснятый материал, а также закадрово озвучил исторические комментарии в ленте.

О сотрудничестве с писателем режиссер отзывается так: "Василий Шкляр понимал, что это не фильм, полностью повторяющий книгу. Конечно, в какие-то моменты ему было тяжело, но он всячески старался не действовать предвзято. Для него это был, знаете ли, такой путь компромиссов во многом. Но мне кажется, что самое главное, что я смог передать – это дух этой истории, непокорность и стремление бороться ради идеи. Главный лозунг этого фильма в том, что потери в борьбе всегда намного меньше, чем потери в оккупации. Это то, о чем Шкляр говорит в картине. Это то, для чего этот фильм и создавался собственно. Я говорил, когда делал это кино: хочу дать украинцам право на агрессию".

Ранее в интервью OBOZ.UA писатель Василий Шкляр рассказывал, что думает об актерах картины, ушедших защищать страну.

Полное интервью с Тарасом Ткаченко читайте на OBOZ.UA здесь.

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