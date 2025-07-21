В Киеве работник прокуратуры сбил насмерть женщину: суд избрал меру пресечения Молочному. Фото

Суд избрал меру пресечения работнику прокуратуры Андрею Молочному, который сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. До 17 сентября подозреваемый проведет в СИЗО без возможности внесения залога.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Смертельная авария произошла 19 июля.

Решение суда

"В резонансном деле о смертельном ДТП с участием госслужащего прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в Шевченковском районном суде – до 17 сентября подозреваемый проведет в СИЗО без возможности внесения залога. В заседании суда принимал участие генеральный прокурор как старший группы прокуроров в суде", – сообщили в пресс-службе.

Что предшествовало

Поздно вечером в субботу, 19 июля, в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры сбил женщину и скрылся с места ДТП – впоследствии она скончалась в больнице. Инцидент произошел на улице Большой Васильковской. На опубликованных кадрах видно, что авто вылетело прямо на пешеходную зону, когда потерпевшая стояла у перехода.

Как сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, подозреваемым оказался Молочный Андрей Андреевич. Его задержали. Глава ОГПУ отметил, что Молочный – главный специалист отдела. Он государственный служащий, не прокурор, но работник органов прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля в Киеве на улице Саксаганского автомобиль Mercedes вылетел на летнюю террасу одного из кафе. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшая.

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