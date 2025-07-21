Работал на Россию до 2022 года: где сейчас комик-предатель Андрей Молочный, сын которого якобы сбил женщину в Киеве, и что известно о всех его детях

Некогда популярный украинский комик Андрей Молочный, известный по скетч-шоу "Файна Юкрайна" и дуэту с Антоном Лирником, давно исчез из украинского информационного пространства. И не просто так: еще в 2014 году он переехал в Москву, где начал активно работать в российском Comedy Club и транслировать пророссийские месседжи. Его сообщения в соцсетях о "фашистах в Киеве" и стендапы с высмеиванием украинского языка сделали Молочного персонажем, которого сложно представить на украинской сцене – не только после 2022-го, но и задолго до того.

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Сейчас имя Молочного снова попало в украинское инфопространство. 20 июля в Киеве умерла женщина, которую несколько дней назад на тротуаре сбил водитель на Toyota в состоянии сильного алкогольного опьянения (1,77 промилле при норме до 0,20). Виновником ДТП оказался Андрей Андреевич Молочный, работник прокуратуры, 2001 года рождения. По данным декларации, он – главный специалист Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. В сети появились предположения, что он – сын того самого Андрея Молочного. Хотя официального подтверждения родственной связи пока нет, в соцсетях и публикациях юристов об этом говорят довольно уверенно.

"Сбил человека не просто работник прокуратуры Андрей Молочный, а это сын предателя Украины, антиукраинца и клоуна Андрея Молочного, который живет на Московии! Ну тот, что "Маричка" из "Файны Юкрайны", – написал журналист и юрист Юрий Дорошенко и добавил, что "яблоко от яблони недалеко падает".

Самого Молочного-младшего задержали, ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, что привело к смерти (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что будет держать дело на личном контроле и настаивать на содержании под стражей без права на залог.

Что известно о Молочном, который любит тишину в России

Андрей Молочный исчез с украинских экранов почти десять лет назад. И хотя в свое время вместе с Сергеем Притулой создал народное шоу "Файна Юкрайна", после переезда в РФ он полностью выбрал сторону пропаганды: шутил об украинцах как "гастарбайтерах", издевался над дубляжем на украинском, а в Instagram заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты". Откровенно антиукраинская риторика закрепила за ним имидж предателя, а после 2022-го он вообще исчез из публичного поля. По сообщениям росмедиа, Молочный живет в загородном доме и занимается садом, избегая публичности и комментариев.

В 2022 году его снова вспомнил Сергей Притула, с которым они не общались много лет. Как признался ведущий, он попытался написать старому коллеге, на что тот ответил "ересью", обвинив Притулу в том, что его детей буллят из-за стишка. Волонтер напомнил, что буллинг – не результат рифмованных шуток, а того, что "отец не смог назвать убийц убийцами".

Сколько у Молочного детей: от пяти до шести

В прессе фигурируют разные цифры по поводу количества детей у Молочного. Чаще всего упоминается, что у него пятеро: сыновья Дмитрий, Андрей, Борис, Александр и дочь Варвара. При этом ряд источников утверждает, что шестой ребенок был "на подходе" в 2020 году. Имя Андрея Молочного-младшего (2001 г.р.), который сейчас оказался в центре резонансного дела, совпадает с именем одного из известных сыновей комика, поэтому версия о родственной связи имеет определенную логику.

До 2022 года семья Молочного якобы жила в большом доме под Киевом с садом, которым сам комик занимался. После начала полномасштабного вторжения предатель полностью исчез из медиапространства.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дядя Жора рассказал, где сейчас комики Антон Лирник и Андрей Молочный. После 2010 года оба предателя решили зарабатывать деньги одновременно в двух странах – в Украине и России, а уже после 24 февраля 2022 года так и не вернулись на Родину из РФ.

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