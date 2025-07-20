В больнице умерла женщина, которую в Киеве сбил работник прокуратуры Молочный

Женщина, которую накануне в Киеве сбил пьяный сотрудник прокуратуры Андрей Молочный, умерла в больнице. Виновнику аварии сообщили о подозрении.

Видео дня

Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Вчера на Большой Васильковской в Киеве произошла трагедия. Водитель в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар и сбил женщину и пытался скрыться с места происшествия. Это Андрей Молочный, не прокурор, но работник прокуратуры, государственный служащий. К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", – написал глава Офиса генерального прокурора.

Андрей Молочный, которого в сети сначала ошибочно называли "прокурором", согласно данным из его декларации о доходах занимал должность главного специалиста в Специализированной прокуратуре в сфере обороны центрального региона.

Кравченко добавил, что Андрею Молочному уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека. Содержание алкоголя в его крови, выявленное при обследовании, составило 1,77 промилле.

"Мы будем настаивать на применении меры пресечения, сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога. Лично контролирую ход этого дела, как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и буду поддерживать обвинение в суде", – заверил генпрокурор.

Напомним, жуткое ДТП, жертва которого умерла в больнице, произошло накануне вечером. Работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину возле пешеходного перехода и пытался сбежать. Однако уехать ему не дали прохожие, ставшие свидетелями аварии.

Виновника ДТП задержали и установили, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В ОГПУ заявили о том, что никакой "индульгенции" здесь не будет, а интересы потерпевшей в суде будет представлять лично генпрокурор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!