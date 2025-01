Утерянная 40 лет назад песня Тины Тернер будет выпущена после ее смерти

Утерянная 40 лет назад композиция знаменитой певицы Тины Тернер будет выпущена после ее смерти. Песня "Hot For You, Baby" прозвучит в эфире радиостанции BBC Radio 2.

Трек изначально собирались внести в альбом певицы, однако позже решили отдать предпочтение такому хиту, как What's Love Got To Do With It, Better Be Good To Me. Считавшаяся утерянной композиция была недавно обнаружена, когда лейбл Тернер подготовил переиздание альбома Private Dancer, передает ВВС.

Hot For You, Baby – это динамичная рок-песня, спродюсированная Джоном Грантом. Ее уже записывал шотландско-австралийский певец Джон Пол Янг, но композиция не получила популярности.

"Услышать что-то новое от Тины Тернер – это удовольствие для поклонников всех поколений и напоминание о ее уникальном таланте, – сказал ведущий шоу Radio 2 Марк Гудье. – Мне повезло, что я брал интервью у Тины и видел ее выступление вживую. Она была невероятно хорошей исполнительницей и в то же время удивительно грациозной женщиной".

Ожидается, что трек войдет в переиздание альбома Private Dancer, релиз которого запланирован на март. В сборнике будут ремиксы и выступления, а также концерт Тернер на арене NEC в Бирмингеме в марте 1985 года, в котором приняли участие Дэвид Боуи и Брайан Адамс.

С альбомом Private Dancer связано многое. Певица записала все песни, кроме одной, в Великобритании с пятью разными британскими продюсерскими группами. Американский писатель Стивен Холден описал эту пластинку как "знаменательную веху не только в карьере 45-летней певицы, но и в эволюции поп-соул-музыки как таковой". Альбом был продан тиражом более 10 миллионов экземпляров. Он получил три премии "Грэмми".

Ранее OBOZ.UA писал, что певица скончалась в 2023 году на 84-м году жизни. В последние годы Тернер страдала от множества заболеваний.

