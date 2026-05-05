Умер заслуженный деятель искусств Украины Евгений Сивоконь: его мультфильмами восхищались далеко за рубежом

Умер украинский художник-мультипликатор, режиссер и педагог Евгений Сивоконь – один из ключевых создателей современной украинской анимации. Ему было 88 лет.

О его смерти сообщили Украинская киноакадемия и Национальный центр Александра Довженко.

"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни украинский художник-мультипликатор Евгений Сивоконь, – написала Украинская киноакадемия. – Как педагог, он воспитал несколько поколений украинских аниматоров, передавая не только профессиональные знания, но и глубокое понимание искусства".

Евгений Сивоконь был заслуженным деятелем искусств Украины, лауреатом кинопремии имени Ивана Миколайчука и обладателем премии "Золотая Дзига" за вклад в развитие украинского кинематографа. Его работы представляли Украину на международных фестивалях и получали награды в разных странах мира.

Евгений Сивоконь родился в семье архитектора. Окончил Киевскую художественную среднюю школу им. Тараса Шевченко и графический факультет Киевского государственного художественного института. С 1960 года работал в сфере анимации на студии "Киевнаучфильм", впоследствии – на "Укранимафильме".

За свою карьеру он создал более 25 анимационных фильмов как режиссер. Среди самых известных – "Человек и слово", "Ненаписанное письмо", "Осторожно – нервы!", "Засыплет снег дороги", "Сказка о добром носороге" и другие. Как художник-мультипликатор также присоединился к популярной серии лент о казаках, в частности "Как казаки кулиш варили" и "Как казаки в хоккей играли".

Его фильмы демонстрировали на международных фестивалях в Болгарии, Польше, Японии, Франции, Италии, Германии и других странах, где получали призы и дипломы. Кроме режиссерской работы, Сивоконь писал сценарии и занимался книжной иллюстрацией, а также был автором книги "Если вы любите мультипликацию".

В 1970-х годах он стал автором и ведущим телевизионной программы "Мультипанорама". С 1993 года руководил мастерской режиссуры анимационного фильма в Киевском университете им. Карпенко-Карого, а с 2001-го преподавал в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Евгений Сивоконь посвятил анимации более полувека и фактически сформировал школу украинской мультипликации, воспитав поколение режиссеров и художников. Его вклад в развитие отрасли считают определяющим для украинского кино.

