Умер режиссер 'Карточного домика' и 'Пятидесяти оттенков' Джеймс Фоули: он боролся с тяжелой болезнью

В возрасте 71 года оборвалась жизнь американского режиссера Джеймса Фоули, который создал немало известных проектов в индустрии кино, среди которых две части трилогии "Пятьдесят оттенков" и 12 эпизодов сериала "Карточный домик". Деятель культуры "мирно умер во сне" в начале этой недели, находясь в собственном доме в Лос-Анджелесе.

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Трагическое известие сообщил представитель режиссера, пишет BBC. Хотя пока официальная причина ухода знаменитости в мир иной не раскрывается, известно, что в течение многих лет он боролся с неизлечимой болезнью – раком мозга.

Джеймс Фоули родился 28 декабря 1953 года в Бруклине, однако вскоре вместе с семьей переехал в другой район Нью-Йорка – Стейтен-Айленд. Высшее образование он получил в Университете Буффало по специальности психология и сначала хотел стать врачом. Однако со временем планы Фоули изменились, и он связал жизнь с кинематографом.

Дебютным проектом режиссера стал фильм Reckless ("Безрассудные"), вышедший на экраны в 1984 году. Позже он снял ленты "Американцы", "Страх", "Коррупционер" и "Идеальный незнакомец".

Наибольшую известность Джеймсу Фоули принесла работа над эротической франшизой, основанной на текстах писательницы Эрики Леонарды Джеймс. Деятель культуры не работал над созданием ленты "Пятьдесят оттенков серого", однако экранизировал две последующие части: "Пятьдесят оттенков темноты" и "Пятьдесят оттенков свободы". Фоули также присоединился к съемочному процессу сериала "Твин Пикс", "Миллиарды" и "Ганнибал".

В частности за время своей творческой карьеры он успел попробовать себя и в роли режиссера клипов. Джеймс Фоули создал видеоработы для Мадонны на песни Live to Tell, Papa Don't Preach и True Blue. Тогда деятель культуры использовал псевдоним Питер Перчер.

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