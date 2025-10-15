В 51 год умер певец D'Angelo, которого называют одним из самых влиятельных R&B-артистов: чем он болел

Американский певец, автор песен и мультиинструменталист Майкл Юджин Арчер, известный в мире как D'Angelo, умер в возрасте 51 года после длительной борьбы с раком поджелудочной железы. О смерти артиста сообщила его семья, отметив, что он "приглушил свой свет для нас в этой жизни".

"Нам грустно, что он может оставить только дорогие воспоминания своей семье, но мы бесконечно благодарны за наследие чрезвычайно трогательной музыки, которую он оставляет после себя", – говорится в заявлении семьи, распространенном CNN.

Компания RCA, которая сообщила о трагической смерти музыканта, также выразил соболезнования, назвав D'Angelo "непревзойденным провидцем, который без труда сочетал классические звуки соула, фанка, госпела, R&B и джаза с хип-хоповым чутьем". Его уникальный вокальный стиль и глубокая музыкальность, подчеркнули в компании, повлияли на целое поколение артистов и продолжают вдохновлять молодых исполнителей в жанре нео-соула.

Майкл Юджин Арчер родился 11 февраля 1974 года в Ричмонде, штат Вирджиния, в семье пятидесятнического проповедника. В три года он самостоятельно научился играть на фортепиано, а в 18 – уехал в Нью-Йорк, чтобы начать профессиональную музыкальную карьеру. Первый успех пришел в 1994 году, когда его песня U Will Know вошла в саундтрек фильма Jason's Lyric.

Настоящая популярность к нему пришла после выхода дебютного альбома Brown Sugar (1995), который стал платиновым и считается одним из ключевых в формировании стиля нео-соул. Пять лет спустя D'Angelo выпустил легендарный альбом Voodoo, принесший ему две премии "Грэмми" – за лучший R&B-альбом и лучшее мужское вокальное R&B-исполнение за песню Untitled (How Does It Feel).

Клип на эту композицию, в котором артист появился полуобнаженным, сделал его секс-символом 2000-х, хотя сам D'Angelo впоследствии признавался, что популярность в этом образе стала для него обузой и привела к длительному перерыву в карьере.

После лет борьбы с зависимостями и личных потерь он вернулся в 2014 году с альбомом Black Messiah, который стал символическим музыкальным выражением эпохи социальных протестов в США и получил очередную "Грэмми".

В мае 2025 года D'Angelo отменил свое выступление на фестивале Roots Picnic из-за осложнений после операции. Тогда он признался, что его состояние не позволяет выступать, но пообещал вернуться на сцену после восстановления, которое так и не произошло.

D'Angelo имел троих детей, в том числе сына от певицы Энджи Стоун, с которой он сотрудничал в начале своей карьеры. Стоун умерла в марте 2025 года после ДТП в штате Алабама.

Среди тех, кто отреагировал на смерть артиста, был хип-хоп-продюсер DJ Premier, который назвал его "королем и настоящим гением соула": "У нас было столько замечательных моментов. Буду очень скучать по тебе. Спи мирно, люблю тебя, король".

