Украинский певец TESLENKO, участвующий в Нацотборе Сан-Марино, уехал за границу и впервые показал свой конкурсный трек. Видео

Украинский певец TESLENKO без проблем выехал из Украины и уже оказался в Сан-Марино, где примет участие в Нацотборе на Евровидение 2025 от этой страны. Это решение он принял после того, как в сети разгорелся скандал вокруг певца ENLEO, не скрывающего, что слушает российскую музыку "для ностальгии".

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О том, что TESLENKO уже оказался в Сан-Марино, сообщил музыкальный обозреватель Роман Буртулакин. По его словам, артисту дали официальное разрешение на выезд из Украины.

"TESLENKO уже в Сан-Марино, если кого-то беспокоило вопрос сможет ли он туда доехать. Дали официальное разрешение и артист там. Также сегодня он презентовал свою конкурсную песню и футуристический клип на нее. Еврофаны активизировались и начали активнее спрашивать, как он мог не пройти в финал нашего Нацотбора (особенно на фоне Влада Шерифа или "ДК Энергетик"), а европейские еврофаны все активнее к нему присматриваются", – отметил музыкальный обозреватель.

Конкурсная песня TESLENKO называется Storm ("Буря") и рассказывает о любви. Клип артист создал в футуристическом стиле, где показал свою влюбленность в девушку из другого мира и о том, как развиваются их отношения.

В комментариях и украинцы, и иностранцы высоко оценили трек артиста. Более того, они задали риторический вопрос: почему певец не смог попасть в украинский Нацотбор.

"Первое мнение – жаль, что эта песня не прозвучала в нашем Нацотборе... 100% и без всяких колебаний мой голос был бы за нее! Желаю успехов в Нацотборе Сан-Марино!"

"Невероятно рад, что украинская музыка выходит на такие новые уровни звучания, с таким качественным саундом. Удачи в Сан-Марино!"

"Супер, не скучная, динамичная композиция. Интересно и слушать, и смотреть. И главное – хороший вокал. Удачи!"

"Крутая работа! Продолжайте в том же духе!"

Почему TESLENKO снял свою кандидатуру

Ранее продюсер певца заявил, что TESLENKO покинет Нацотбор, если дальше пройдет ENLEO – один из участников, попавший в громкий скандал из-за прослушивания российских исполнителей.

"Друзья, мы снялись с Национального отбора на Евровидение в этом году, чтобы не было обвинений в хайпе на чувствительной теме. Суспільне согласовало нашу позицию. Спасибо всем, кто поддерживал. Евровидение все еще остается важным для меня, поэтому обязательно еще услышимся!" – написал TESLENKO в Instagram.

Ранее OBOZ.UA писал, что еще в начале декабря на официальной Instagram-странице Нацотбора Сан-Марино появился анонс, где отмечено, что на участие было зарегистрировано 37 представителей из разных стран. В список вошла и Украина.

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