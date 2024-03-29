Украинская оперная певица в 48 лет впервые выходит замуж. Фото

Известная украинская оперная певица Елена Гребенюк призналась, что впервые выходит замуж за избранника, с которым познакомилась перед прошлой Пасхой. 10 лет назад она уже могла примерить статус жены, но возлюбленный артистки неожиданно скончался.

В статусе невесты она дала интервью для проекта ТСН "Наодинці". В студии она также засветила обручальное кольцо на пальце.

"Я пригласила его посвятить кулич. Мы жили в одном доме много лет, но не виделись. Видимо, он меня знал, а я не видела. Общий друг нас познакомил", – вспомнила звезда.

Избранник певицы нуждался в ее помощи, ведь тоже хотел петь. Сначала они договорились выпить кофе, но в конце концов решили пойти в церковь. Приблизительно через два месяца влюбленные съехались и уже 8 месяцев живут вместе.

"Он младше меня. Он – автодорожник. Мне кажется, он из категории мужчин, которые могут все. Он может забить гвоздь, постирать, сделать поесть. Поэтому я могу прийти домой, и у меня есть ужин. Я для себя когда-то решила, что мужчина должен уметь все, потому что у меня такая профессия, что я могу что-то не успеть", – пояснила исполнительница.

Возлюбленный уже сделал ей предложение, на которое она ответила: "Да". Однако свадьбу пара устраивать не спешит, ведь считает, что еще не время для громких церемоний.

Певица поделилась, что мечтала о свадьбе 10 лет назад, но ее избранника не стало. С тех пор звезда считает, что этот процесс нужно отпустить и довериться судьбе.

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