Украинская актриса появится в новом 'Гарри Поттере': в какой роли и что о ней известно

Фанаты волшебного мира Джоан Роулинг получили еще одну неожиданную новость: к актерскому составу нового сериала от HBO, который экранизирует приключения Гарри Поттера, присоединилась украинка. Светлана Карабут сыграет профессора Септиму Вектор – преподавательницу арифмантии в Хогвартсе, известную своим строгим, но в то же время справедливым подходом к обучению.

Информация о кастинге появилась на фанатском ресурсе "Реданская разведка". Именно там подтвердили, что украинская актриса уже официально стала частью масштабного проекта.

Для фанатов это стало приятным сюрпризом, ведь персонаж Септимы Вектор в фильмах о Гарри Поттере практически не был раскрыт. В книгах она упоминается как одна из любимых преподавательниц Гермионы Грейнджер, а ее предмет – арифмантия – считается одним из самых сложных в школе магии.

В оригинальной кинофраншизе профессор Вектор появлялась только на второстепенных планах, без собственных реплик. Это вызвало немало вопросов среди поклонников, ведь в книгах Джоан Роулинг ее роль была важнее. Теперь HBO имеет шанс исправить этот недостаток и дать второстепенным персонажам больше экранного времени. Известно, что сценаристы сериала стремятся воспроизвести историю максимально близко к тексту книг, включая сюжетные линии, которые выпали в фильмах.

Кто такая Светлана Карабут

Светлана Карабут – британско-украинская актриса с опытом работы в киноиндустрии. Ее фильмография включает такие известные ленты, как "007: Не время умирать", "Соло: Звездные войны. История" и "Семья Редли".

Роль в "Гарри Поттере" станет наиболее значимой в карьере актрисы. Сыграв профессора Септиму Вектор Карабут получит шанс стать узнаваемой среди широкой аудитории по всему миру.

Что известно о новом сериале HBO

Телевизионная адаптация от HBO станет одной из самых масштабных премьер следующих лет. Каждая книга получит отдельный сезон, что позволит показать больше деталей и персонажей, чем это удалось в фильмах. Первый сезон уже в работе – он экранизирует "Гарри Поттер и философский камень".

В сериале снимутся преимущественно дети-актеры, которые воплотят студентов Хогвартса. Однако роль профессоров, семьи Дурслей и некоторых других ключевых персонажей получили взрослые актеры, среди которых есть и знакомые лица. Один из участников предыдущей кинофраншизы даже вернется в новом формате.

Ранее OBOZ.UA показывал слитые кадры со съемок сериала "Гарри Поттер", на которых видно Хагрида и Гарри в полных костюмах и гриме.

