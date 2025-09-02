В сериал о Гарри Поттере вернется актер из фильмов: HBO показал, кто

Мир Гарри Поттера продолжает жить на экране, и на этот раз — в формате многосерийного проекта от HBO. Зрителей ожидает не только новое видение истории, но и неожиданные возвращения любимых персонажей.

Одним из самых обсуждаемых моментов стало решение привлечь актера, который уже был частью кинематографической франшизы. Это первый случай, когда участник старых фильмов снова воплотит свою роль в сериале.

Также стало известно о расширенном актерском составе с новыми исполнителями ролей учеников и преподавателей Хогвартса. Премьера сериала запланирована на 2027 год, пишет Deadline Hollywood.

Уорвик Дэвис в сериале о Гарри Поттере

Британский актер Уорвик Дэвис снова сыграет профессора Филиуса Флитвика, которого поклонники помнят еще по оригинальным фильмам. В киносаге он также воплощал Грипхука, однако на этот раз роль гоблина перейдет к актеру Ли Гиллу. Вместе с объявлением возвращения Дэвиса, создатели представили и других участников будущего проекта.

Среди новых учеников Хогвартса – Элайджа Ошин (Дин Томас), Финн Стивенс (Винсент Кребб) и Уильям Нэш (Грегори Хойл). Кроме того, уже известны актеры, которые сыграют главное трио – Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Алистер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер).

Новый состав преподавателей

Обновленный сериал также представит другой преподавательский состав Хогвартса. Так, профессора Помону Спраут воплотит Сирин Саба, профессора-призрака Катберта Биннса – Ричард Дерден, а мадам Поппи Помфри – Брид Бреннан. Эти персонажи сыграют ключевую роль в развитии событий, ведь именно они помогают ученикам в учебе и поддерживают их в сложные моменты.

В предыдущих фильмах их образы принадлежали Мириам Марголис и Джемми Джонс, однако теперь персонажи получат новую трактовку. Кроме этого, к актерскому составу присоединились исполнители ролей Дамблдора, Макгонегел, Снейпа, Хагрида и других известных героев.

Новый сериал базируется на книгах Джоан Роулинг, которая выступает исполнительным продюсером. В команду также вошли Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и Дэвид Гейман, который работал над фильмами. Сценарий написала Франческа Гардинер, а режиссером нескольких эпизодов станет Марк Майлод. HBO создает проект в партнерстве с Brontë Film and TV и Warner Bros. Television.

