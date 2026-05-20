Украинская 'королева красоты' покажет на международном конкурсе костюм в стиле 'Мечты': макет самолета над головой и турбина за спиной

Украинка Мишель Шотропа представит на международном конкурсе красоты Miss Eco International 2026 образ, посвященный легендарному самолету Ан-225 "Мрия", который российские войска уничтожили во время атаки на Гостомель в 2022 году. Публичный показ состоится в рамках выступления в национальных костюмах.

Образ получил название Mriya Can Not Be Destroyed ("Мрию" невозможно уничтожить"). Как рассказали OBOZ.UA в команде модели, в концепции костюма макет самолета "Мрия" должен быть размещен над головой участницы, символизируя неуничтожимость украинской мечты и памяти о самом большом транспортном самолете в мире.

Сам костюм выполнен в белом глянцевом стиле с сине-желтыми акцентами, отсылающими к украинскому флагу и эстетике авиационной техники. По замыслу дизайнеров, за спиной конкурсантки также размещен элемент в стиле турбины самолета.

"Мрия" пока не в небе, однако она остается в национальном сознании как символ несокрушимости и свободы. И пока есть вера в будущее – "Мрия" не может быть уничтожена". Так же, как и главная мечта всех украинцев", – рассказали нам.

Костюм для Мишель Шотропы создал филиппинский дизайнер Майкл Барасси, чьи работы неоднократно побеждали в конкурсах национальных костюмов на международных бьюти-шоу. В частности, для создания образа использовали около четырех килограммов переработанного пластика и материалов для 3D-печати.

Работа над костюмом длилась два месяца и включала цифровое моделирование, печать деталей, сборку конструкции и финальное декорирование.

Что известно о представительнице Украины

Мишель Шотропа родом из Черновцов. Она имеет диплом магистра по маркетингу и менеджменту факультета международных отношений КНТЭУ, работала в сфере моделинга и участвовала в Неделях моды в Париже и Милане. Также украинка является основательницей маркетингового и PR-агентства и занимается благотворительной деятельностью.

Финал Miss Eco International 2026 состоится 22 мая в Александрии, Египет. Украина уже имеет победу в истории этого конкурса – в 2024 году титул Miss Eco International получила украинка Ангелина Усанова.

