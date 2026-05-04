Ее травили за цвет волос и кожу: 16-летняя девушка, которую называли 'уродливой', победила на конкурсе красоты. Фото

В Великобритании 16-летняя Эмили Тейлор, которую в школе годами травили из-за рыжих волос и бледной кожи, одержала победу на национальном конкурсе красоты среди подростков. Девушка получила титул чемпионки в категории юниоров после нескольких лет подготовки и участия в соревнованиях.

Конкурс предусматривал оценивание участниц в трех категориях: собеседование, выход в стиле "веселая мода" и дефиле в вечерних платьях. Эта победа обеспечила ей право представлять страну на международном конкурсе International Junior Miss, который состоится в декабре во Флориде (США), сообщает People.

Эмили, по ее словам, с раннего возраста сталкивалась с буллингом. Одноклассники высмеивали ее из-за рыжих волос и очень бледной кожи, называли оскорбительными словами и избегали общения. Из-за этого девушке было сложно найти друзей и чувствовать себя уверенно в коллективе.

"Подруга подсказала мне идею брать ее на конкурсы красоты, поскольку ей было трудно завести друзей в школе. Дети называли ее уродливой и другими названиями, такими как "Каспер-призрак", и даже говорили ей, что не будут играть с ней из-за цвета волос. Когда я повела ее на ее первый конкурс красоты, она просто влюбилась, и это принесло ей столько пользы", – рассказывала мать девушки, 46-летняя Сара.

В то время ей было всего 7 лет. С тех пор Эмили регулярно участвовала в различных соревнованиях, постепенно приобретая опыт. Она выигрывала локальные и национальные титулы, в частности еще в детском возрасте стала победительницей одного из британских конкурсов. В то же время путь к главной победе занял несколько лет – этого результата она достигла только с четвертой попытки.

Девушка призналась, что не ожидала такого результата, ведь "было очень много сильных конкуренток".

По словам подростка, участие в конкурсах существенно изменило ее отношение к себе. Она научилась принимать собственную внешность и не реагировать на оскорбления.

"Если бы я могла сейчас поговорить со своим 12-летним ребенком, он бы кричал, – поделилась Эмили Тейлор. – Меня до сих пор могут обзывать, но это меня больше не задевает".

В будущем она планирует связать свою жизнь с индустрией моды и поступить в Лондонский колледж моды.

