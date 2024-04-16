Украина добилась отмены гастролей российского балета в Южной Корее: ему не место на мировой сцене

За день до премьеры в Южной Корее отменили выступления российского балета. На сцене, вероятно, должна была появиться прима-балерина Большого театра путинистка Светлана Захарова. Сам театр еще в 2023 году решил "наказывать" артистов, осуждающих российское вторжение в Украину, поэтому только можно догадываться, какие темы должны были освещать актеры.

Инициатором отмены балета в Южной Корее выступило Министерство иностранных дел Украины. Госучреждение сообщило в Facebook, что такой ход приближает культуру РФ к полной изоляции на международном уровне.

"По инициативе МИД Украины в Южной Корее отменили гастроли российского балета – наш очередной шаг для международной изоляции РФ в сфере культуры. Благодаря усилиям Посольства Украины в Республике Корея и при поддержке украинской общины и международных партнеров выступление российской примы-балерины с проектом "Моданс" в Сеульскому Артцентре и "Гала-концерт балета Большого театра" в столице Южной Кореи уже не состоится", – сообщил МИД.

Выступления россиян могло состояться с 16 по 18 апреля в Сеуле, столице Южной Кореи. Вероятно, главную роль в балете "Моданс" должна была сыграть Светлана Захарова, которая в оригинальном шоу является одной из важнейших персон. Впрочем, неизвестно, действительно ли это могло произойти, ведь, как сообщает Reuters, количество российских актеров пришлось значительно уменьшить.

"Российской "культурной" пропаганде не должно быть места на международных площадках, а российским балеринам – на сценах мировых театров", – добавил МИД.

Российское консульство в Южной Корее прокомментировало в Facebook решение организаторов отменить выступления.

"С большим сожалением узнали об отмене гала-концертов российских артистов балета, запланированных в рамках коммерческого проекта компании "Ballet&Model" 16-18 апреля. Мы разделяем наше глубокое разочарование многочисленных корейских поклонников и соотечественников, проживающих в Корее, с нетерпением ждем встречи с мастерами высочайшего уровня", – написало консульство.

В частности, представители консульства вспомнили об отмене еще одного российского балета с Захаровой в главной роли и заметили негативную "тенденцию в сотрудничестве с Россией". "Не можем не увидеть в этих шагах определенную тенденцию в подходах южнокорейской стороны к сотрудничеству с Россией теперь и в сфере культуры. Надо это учесть", – загадочно сообщило консульство.

Напомним, 15 марта концерт балерины-изменницы родом из Луцка Светланы Захаровой уже отменял организатор. Балет должен был состояться с 17 по 21 апреля в Оперном театре Сеульского центра искусств. Соответствующее решение было принято в качестве безопасности для зрителей и артистов. Значительно повлияло на это и возмущение посольства Украины в Южной Корее из-за распространения пропаганды на международном уровне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что обращение МИД заставило стриминговую компанию HBO попрощаться с сербским актером Милошем Быковичем, поддерживающим войну и имеющим российский паспорт. Актер должен был сняться в третьем сезоне популярного сериала "Белый лотос".

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