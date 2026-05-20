Уехала из Украины и сменила стиль: что случилось с известной телеведущей Талой Калатай и почему она исчезла с экранов

В среду, 20 мая, украинской телеведущей и актрисе Тале Калатай исполнилось 44 года. В свое время она была настоящей звездой экранов, в частности, благодаря участию в проектах "Леся+Рома", "Ничто не случается дважды", "Доктор Ковальчук", "Сердце Риты" и "Разница в возрасте", однако большая война кардинально изменила ее жизнь. Знаменитость переехала за границу и почти не появляется на телевидении.

Начало полномасштабного вторжения России на территорию Украины Калатай встретила в Ивано-Франковской области, куда незадолго до 24 февраля 2022 года выехала с детьми по просьбе родных. Долгое время ведущая категорически не хотела оседать за границей, но в конце концов поняла, что должна ставить безопасность дочерей Марии и Екатерины и сына Макара на первое место. Как сложилась жизнь телезвезды, читайте в материале OBOZ.UA.

За несколько дней до начала большой войны Тала Калатай с детьми поехали в Карпаты. Бывший муж ведущей – Андрей Слободян, нынешний избранник – Лаша Шихашвили, и родители были убеждены, что начнется война, поэтому буквально заставили ее отправиться в более безопасное место. После 24 февраля 2022 года Калатай с детьми переехали в Польшу, однако ведущая не смогла долго оставаться за границей и вернулась в Киев.

"Я продолжила работу на телевидении в Киеве, а дети ради безопасности оставались в Варшаве с бабушкой. Помню, как в октябре 2022 года ехала на работу и внезапно начался обстрел. Ракета упала рядом со стеклянным мостом через Владимирский спуск. Лупонуло очень сильно. До этого у меня были мысли возвращать детей, а потом решила, что пока не буду этого делать", – делилась звезда в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

И все же со временем дети Талы Калатай приехали в Киев. Сначала это сделала старшая дочь ведущей Мария, а потом младшие – Макар и Екатерина. Но, к сожалению, российские оккупанты не прекратили обстреливать украинские города и терроризировать наш народ, из-за чего дети актрисы даже не могли нормально спать. Тогда знаменитость поняла: должна "побыть мамой" и обеспечить сыну и дочерям спокойную жизнь, поэтому они выехали в Норвегию.

Как делилась Калатай в своем Instagram, они с детьми сменили три страны: Норвегию, Грецию и Польшу. Это время оказалось для ведущей очень непростым, ведь она чувствовала внутреннюю растерянность и тоску по дому, но в конце концов осознала – такой жизни, как раньше, больше не будет. Она взяла себя в руки и начала двигаться дальше.

Тала Калатай кардинально изменила свой стиль. Украинские зрители запомнили ведущую с темно-русыми волосами, от которых она со временем решила отказаться в пользу более эффектного блонда.

За рубежом Тала Калатай не отреклась от актерской карьеры. В 2025 году она вместе с Любавой Грешновой, Михаилом Пшеничным, Татьяной Малковой и Дмитрием Малковым начала гастролировать по странам Европы с комедийным спектаклем "Личная охрана".

