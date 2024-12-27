'Для многих это шок': блогер Верба заявила, что не планирует выходить замуж за отца своей дочери

Украинская блогер Юлия Верба призналась, что пока не планирует связывать себя узами брака с любимым Константином Золотухиным, от которого в сентябре этого года родила дочь Розу. По словам интернет-знаменитости, раньше она хотела сделать пышную свадьбу, однако в условиях войны не сможет воплотить это желание.

Видео дня

Кроме того, молодая мама отметила, что ее отношение к замужеству сильно изменилось, а штамп в паспорте не играет никакой роли. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

"Жениться не планируем. Знаю, что для многих это шок", – написала блогер.

Как отметила Юлия Верба, они с избранником живут в гражданском браке, однако маленькая Роза носит фамилию своего отца. Интернет-деятельница поделилась, что, когда была младше, мечтала о масштабной свадьбе с пышными гуляниями, но теперь ситуация изменилась.

"Но война. Мне кажется, она не закончится никогда. Уже 11 лет. А в войну я не хочу такую свадьбу, я хочу всю ночь, хочу с палатками. Хотела. В Украине. Короче, а в 30 лет, например, я уже не знаю захочу ли такое", – призналась молодая мама.

К тому же Юлия Верба отметила, что официальное узаконивание отношений не имеет важного значения как для нее, так и Константина Золотухина. По мнению блогера, на счастье и любовь пары замужество совершенно не влияет, хотя раньше она имела несколько иною позицию.

"Я не хочу менять документы никакие. Хотя когда-то была уверена, что возьму фамилию мужа и буду будто "за ним". Видите, все меняется. За 5 лет может снова по-другому буду думать. Просто, по моему мнению, официальный момент не играет никакой роли. Люди или счастливы вместе, или нет. Либо любят друг друга, либо нет. И к сожалению, росписи, браки и тому подобное на это не могут повлиять", – высказалась она.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что блоггер Верба крестила маленькую дочь и показала, как прошло таинство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!