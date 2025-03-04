Участники Нацотбора на Евровидение сбежали из Украины: блогер раскрыл, о чем говорят в кулуарах шоу-бизнеса

Участники группы MBreeze (ранее – Mountain Breeze) и певец Василий Демчук (DEMCHUK), ранее участвовавшие в Нацотборе на Евровидение, выехали за границу и не вернулись. Об этом стало известно из сообщения музыкального обозревателя Романа Бутурлакина в Telegram. В сети активно обсуждают их отъезд, особенно на фоне того, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины приостановило выдачу разрешений на выезд артистам и медийщикам призывного возраста.

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По словам Бутурлакина в комментарии медиа Информатор-Украина, информацию о группе MBreeze он получил от проверенного источника в шоу-бизнесе. В то же время насчет Демчука он обратил внимание на изменение контента в соцсетях артиста: певец, еще недавно строивший карьеру в Украине, теперь живет в Риме и работает моделью, однако никаких подробностей о своем пребывании за рубежом не раскрывает.

Ни MBreeze, ни DEMCHUK никак не комментируют свое пребывание за пределами Украины. Однако в Instagram Василия Демчука можно заметить на фоне одного из видеоклипов надписи на английском, а не на украинском языке.

Что известно о MBreeze и Демчуке?

Группа MBreeze, основанная братьями Александром и Ильей Биляками, стала известна благодаря участию в телешоу "X-Фактор", где они дошли до финала. Их наставником некоторое время был Андрей Данилко (Верка Сердючка), также родом из Полтавы. По данным источника, ныне братья находятся в Литве, хотя официально об этом не сообщали. В их совместном аккаунте последняя публикация датируется 31 декабря 2024 годом, а локация на фотографиях не указана.

Относительно Василия Демчука, уроженца Ровенской области, он активно ведет соцсети на английском языке. Пока в его профиле указан менеджер – Евгений Бардаченко (Jay B), который в 2018 году принимал участие в Нацотборе на Евровидение в составе группы Dilemma.

"Артист имел в Украине неплохой старт, а теперь не скрывает, что работает моделью в Риме. Конечно, как там оказался не рассказывает. Хотя он точно был в Киеве во время полномасштабного вторжения. Я видел его много раз на разных мероприятиях", – отметил Бутурлакин.

Почему Минкульт отменил разрешения на выезд

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины с 3 марта 2025 приостановило выдачу писем содействия на выезд за границу для артистов и медийщиков. Это решение принято из-за многочисленных случаев невозвращения лиц, получавших разрешение на временный выезд во время военного положения.

Как поясняют в министерстве, в национальном законодательстве до сих пор остаются пробелы, которые позволяют использование культурной дипломатии для фактического выезда без возвращения. Несмотря на инициированные еще в 2022 году изменения, вопрос до сих пор не урегулирован.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минкульте рассказали, сколько артистов не возвращаются в Украину после выезда за границу. Каждый пятый остается за пределами государства.

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