Участник Нацотбора YAKTAK упал со сцены в толпу фанатов: момент сняли на видео

Молодой украинский исполнитель YAKTAK, занявший на Национальном отборе на Евровидение-2024 четвертое место, сейчас активно гастролирует по Украине. Недавно артист выступал в городе Фастов, что в Киевской области. Там во время концерта со звездой произошел небольшой конфуз – он упал со сцены в толпу зрителей.

К счастью, ни 18-летний Ярослав Карпук (настоящее имя певца), ни кто-либо из его фанатов не пострадали. Момент падения зафиксировала одна из поклонниц знаменитости на камеру, а соответствующее видео обнародовала в TikTok.

"Упал или стянули?" – прокомментировала запись автор, предположив, что YAKTAK мог свалиться со сцены не случайно.

На видео заметно, что когда артист подходил к краю сцены, к нему тянулись десятки рук. Итак, вполне вероятно, что кто-то поспособствовал падению певца, нечаянно потянув его к себе.

Сам же YAKTAK после своего падения не растерялся, а продолжил петь среди фанатов в зрительном зале. Девушки вокруг него пищали от восторга. В конце концов, певец вернулся на сцену, завершая исполнять один из своих хитов. В зале тем временем не стихали возгласы и аплодисменты.

Пользователи TikTok после просмотра видео пишут в комментариях: "Упала звезда – загадывайте желания".

Напомним, Ярослав Карпук прославился в 13 лет, когда своим мощным голосом развернул к себе всех тренеров на проекте "Голос. Дети". Как выглядел тогда YAKTAK и чем он так поразил судей – узнайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, падение артистов со сцены – довольно распространенная практика. Не удержалась однажды и Злата Огневич, когда давала благотворительный концерт в Белой Церкви. Посмотреть видео можно в нашем материале.

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