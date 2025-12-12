'У нее гораздо больше все ок, чем у Тины Кароль'. Продюсер Вадим Лисица раскрыл подробности теперешней жизни Светланы Лободы

Музыкальный продюсер Вадим Лисица, который в свое время работал с певицей Светланой Лободой, поделился своими мыслями, почему артистка не интегрировалась в украинский шоу-бизнес. Продюсер намекнул, что у нее сейчас "гораздо больше все ок, чем, например, у той же Тины Кароль".

Об этом Вадим Лисица рассказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, он сейчас не работает с Лободой, но "видит результаты ее гастрольного творчества".

Напомним, Светлана Лобода выехала из России в начале полномасштабного вторжения, однако, даже осудив агрессию РФ, не стала полноценно своей на украинской сцене. Сейчас фактически не работает в Украине и ориентируется на русскоязычную аудиторию в странах СНГ и Балтии. Несмотря на это, ее концерты за рубежом собирают фанатов, в частности – и украинцев.

"Мы не работаем вместе со Светланой Лободой, – говорит Вадим Лисица. – Поздравляем друг друга с днем рождения, можем помочь друг другу, если что-то нужно. Она, кстати, нередко сама предлагает поддержку. Просто в профессиональном плане пока сотрудничество не продолжается, хотя в свое время мы сделали вместе много интересных вещей. И я бы не сказал, что вопрос был именно в русском языке – это не было ключевой темой. Контекст был другой. Мы просто пришли к согласию, что ставим сотрудничество на паузу. Это не значит "никогда", просто по факту сейчас этого не происходит".

Кроме того, Лисица высказал свое мнение относительно возвращения Лободы на украинскую сцену: "Все зависит от того, чего сам артист хочет. Я не могу говорить за Свету – не знаю ее внутренних планов. Но если посмотреть трезво: она не вернулась в Украину физически, однако ментально – да, она вернулась. Это видно хотя бы по тому, как много украинцев ездят на ее концерты за границу. Посмотрите в соцсетях, какой ажиотаж был вокруг ее выступления в Кишиневе – там страшное делалось на границе, люди пытались всеми силами добраться на концерт. У нее все ок, у нее гораздо больше все ок, чем, например, у той же Тины Кароль. Хотя Тина находится в Украине, никуда не выезжала, она – патриотка. Как это объяснить? Просто фактом является то, что на концерты Лободы есть спрос. Ее музыку слушают, ее диджитал-показатели высокие. Я повторю – мы сейчас не общаемся, но я вижу результаты".

Ранее OBOZ.UA писал, что российская пара ввязалась в драку с украинками на концерте Лободы в Кишиневе и пожалела об этом.

Полное интервью с Вадимом Лисицей читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 14 декабря.

