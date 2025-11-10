Российская пара ввязалась в драку с украинками на концерте Лободы в Кишиневе и пожалела об этом. Вирусное видео

Во время концерта Светланы Лободы в Кишиневе, Молдова, произошла громкая стычка с участием пары из РФ и нескольких украинок. Выступление артистки, которая не чуждается российского рубля, состоялось 8 ноября.

Видео дня

Видео с дракой быстро разлетелось TikTok. На кадрах видно, как женщина бьет светловолосую девушку по голове, после чего другие зрители вмешиваются и оттягивают нападающую за волосы.

Рядом с ней агрессивно вел себя мужчина в белой рубашке, который также вступил в конфликт. Впоследствии выяснилось, что эта пара – граждане России.

Одна из пострадавших, которую ударила россиянка, объяснила ситуацию так: "Мужчина со всеми конфликтовал. Его кто-то сзади ударил, он подумал, что это моя подруга которая стояла рядом, и ударил ее. Я достала телефон, чтобы иметь какие-то доказательства, взяла его за "шкурку" и сказала выходить оттуда, или – в полицию. За это получила от его "женщины" по лицу".

Автор видео также описала ход событий: "Люди приходили специально раньше, чтобы стать ближе к сцене. Кто рядом стояли, то старались друг другу не мешать. Потом эта парочка начала громко выяснять конфликт между собой, и он толкнул мою подругу. Мы попросили отойти".

Девушка добавила, что мужчина хвастался своим российским гражданством и заявил, что "украинцы должны слушать концерт у себя в стране". По ее словам, конфликт закончился тем, что пару нападавших вывела охрана.

Отметим, на концертах Светланы Лободы часто можно увидеть россиян. Несмотря на то, что певица не выступает в РФ, она продолжает исполнять преимущественно русскоязычные песни.

Украинцы в комментариях под видео не скрывали своего возмущения: "Для чего вы ходите на концерты той коллаборантки? Неужели у вас нет элементарной солидарности с людьми, которые в войну остались в Украине?"

Однако этот комментарий остался без ответа.

Ранее OBOZ.UA писал, что Светлана Лобода не чуждается выступать для россиян на частных мероприятиях. Так, она тайно исполнила свой русскоязычный репертуар на празднике футболиста из РФ, который гордится своим паспортом.

