Наталка Денисенко впервые подтвердила развод с Андреем Фединчиком и намекнула на причину

Украинская актриса Наталка Денисенко впервые открыто прокомментировала свой развод с актером и военнослужащим Андреем Фединчиком. Артистка впервые назвала его своим бывшим мужем, чем окончательно подтвердила предположения, которые ходили по сети еще с весны.

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Звезда призналась в интервью "Тур звездами", что несмотря на внешнюю улыбку ее сердце еще не до конца оправилось от личной драмы. В то же время она четко дала понять: сейчас в ее жизни главный приоритет – 7-летний сын Андрей-младший, работа и самовосстановление.

По словам Натальи Денисенко, именно занятость и истощение, возможно, стали одной из причин краха их брака. Знаковым стало и ее признание о собственных внутренних изменениях – она больше не хочет "тянуть все сама" и учится просить о помощи.

"Я не могу сказать, что у меня в жизни все гладко, все супер. Но я каждый день встаю с улыбкой и благодарю Бога за свою жизнь и могу с уверенностью сказать, что я могу сделать свое состояние счастливым. Поэтому да, я сейчас счастлива", – заявила актриса.

Актриса также рассказала, что когда-то верила в собственную силу все выдержать, но в итоге признала: даже самые сильные женщины имеют право просить о поддержке.

"Еще год назад я была уверена, что смогу все сама и что протяну все сама на себе, но так сложились обстоятельства... Я думаю, у любой женщины бывает такое, что она понимает: все, она не может тянуть все сама. И происходит такое, что ты падаешь на дно. И именно это помогает вынырнуть на поверхность и понять, что ты не одна и можешь просить о помощи", – заметила она.

Сейчас основной фокус внимания актрисы в жизни – сын Андрей и самовосстановление: "Я много работаю. Все свое свободное время я уделяю или ему (сыну. – Ред.), или своему здоровью. На личную жизнь у меня времени нет".

Денисенко также рассказала об отцовстве Фединчика, отметив, что он проводит с сыном больше времени, чем раньше, а сам мальчик видит в матери "принцессу".

"Мой бывший муж, Андрей Фединчик, говорит, что я очень его разбаловала своей любовью, своей нежностью. Но сейчас у него есть все возможности быть с ним рядом больше времени и воспитывать его. Но мне кажется, что я закладываю в него то, что женщина нежная, она умеет любить, умеет заботиться. Он, когда меня видит, у него даже меняется взгляд. Я для него как какая-то принцесса. Конечно, я объясняю ему, что никогда не буду его женой. И он не сможет со мной жить всегда", – добавила Денисенко.

Напомним, официально Наталья Денисенко и Андрей Фединчик развелись 8 мая 2025 года. Богунский районный суд города Житомира удовлетворил иск актрисы, которая стала инициатором разрыва. В заявлении на развод было указано: "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потеря чувств друг к другу". Бывшие супруги не появлялись на судебное заседание.

Интриги вокруг пары начали распространяться еще в апреле 2025 года, когда блогер Богдан Беспалов сообщил о вероятном разводе, ссылаясь на инсайдеров. По его словам, Наталья уже тогда ходила на свидания с другими мужчинами, а брак с Фединчиком "трещал по швам".

Впоследствии в сети начали распространять слухи о новом романе актрисы с режиссером Алексеем Комаровским, с которым она работала над фильмом "Когда ты выйдешь замуж?". Сама Денисенко не стала подтверждать или опровергать эту информацию, лишь добавила интриги, отметив, что готовит с Комаровским новый совместный проект. В то же время режиссер публично подчеркнул: их связывают только профессиональные и дружеские отношения.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик познакомились на съемках сериала "Клан ювелиров". Между ними быстро возникли чувства, а уже в апреле 2017-го пара поженилась. Свадьба состоялась на Мальдивах, а осенью того же года супруги стали родителями сына.

Ранее OBOZ.UA писал, что в конце 2024 года Андрей Фединчик перенес сложную операцию на позвоночнике. В то время Наталка Денисенко проводила много времени с мужем, поэтому информация о трещинах в браке была неожиданной.

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