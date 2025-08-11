'Он не должен быть богатым': Денисенко после развода описала своего идеального мужчину и назвала причину, почему не ходит на свидания

Украинская актриса Наталка Денисенко после развода впервые подробно рассказала о том, каким должен быть ее будущий избранник, и объяснила, почему пока не спешит строить новые отношения. Артистка призналась, что для нее главными являются не деньги или статус, а внутренняя сила и способность быть надежной опорой.

Журналистка Наталья Тур спросила Денисенко в интервью "Тур звездами": "Какого бы вы видели нового мужчину рядом с собой? Каким он должен быть?" Актриса ответила, что для нее важнейшими качествами являются стабильность и спокойствие.

"Это стабильность, спокойствие, потому что я очень эмоциональная, я истеричка. Нужен мужчина, который выдержит мою безудержную энергию, который может успокоить, который будет сильным как извне, так и внутренне. Это не обязательно должен быть актер, он не обязательно должен быть состоятельным. Я всегда говорила, что я очень мечтаю, чтобы у меня был настоящий друг и партнер, с которым я могу реализовывать какие-то проекты, – призналась актриса. – Потому что я точно не смогу быть классической домохозяйкой".

"Это должен быть настоящий друг и партнер, с которым мы можем вместе реализовывать проекты. Один плюс один должен равняться одиннадцать, а не два", – сказала Денисенко.

Наталка призналась, что в своем предыдущем браке она была той, кто держал домашний быт: "Я очень классно всю свою супружескую жизнь организовывала. Пространство, еду... муж даже не прикасался к стирке, к готовке, потому что я все это старалась сделать".

О личной жизни Денисенко рассказала, что сейчас у нее очень мало времени на свидания.

"Я стараюсь, когда у меня есть свободное время, уделять время сыну, потому что я и так поздно вечером прихожу, ребенок меня ждет. Если честно, я не знаю, как мне организовать свою личную жизнь, чтобы я еще раз вышла замуж", – отметила актриса.

Она добавила, что в последнее время ее встречи с мужчинами были скорее рабочими или дружескими: "У меня было несколько деловых встреч. Я встречаюсь с ними в ресторане, потому что я готовлю очень интересный проект. В сентябре я о нем расскажу. И над производством этого проекта работают только мужчины. Это трое мужчин, с которыми я в последнее время постоянно встречаюсь".

Напомним, официально Наталка Денисенко и Андрей Фединчик развелись 8 мая 2025 года. Богунский районный суд города Житомира удовлетворил иск актрисы, которая стала инициатором разрыва. В заявлении на развод было указано: "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потеря чувств друг к другу". Бывшие супруги не появлялись на судебное заседание.

Интриги вокруг пары начали распространяться еще в апреле 2025 года, когда блогер Богдан Беспалов сообщил о вероятном разводе, ссылаясь на инсайдеров. По его словам, Наталка уже тогда ходила на свидания с другими мужчинами, а брак с Фединчиком "трещал по швам".

Ранее OBOZ.UA писал, что в конце 2024 года Андрей Фединчик перенес сложную операцию на позвоночнике. В то время Наталка Денисенко проводила много времени с мужем, поэтому информация о трещинах в браке была неожиданной.

