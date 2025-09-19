'Эта болезнь поставила нас на колени'. Самая красивая женщина в мире оказалась в больнице в плачевном состоянии из-за неизлечимого диагноза

Американская супермодель Белла Хадид, которую, по версии пластического хирурга Джулиан Де Сильва, называют самой красивой женщиной мира, снова оказалась в больнице из-за обострения болезни Лайма, от которой страдает уже более 15 лет. Звезда подиумов не скрывает своего состояния и публикует фото с лечения.

Видео дня

Ее мать, Иоланда Хадид, обнародовала трогательный пост из больницы, где лечится дочь. Она поделилась серией кадров, на которых Белла под капельницами, с кислородной трубкой и ледовыми компрессами на голове.

"Глядя на то, как моя Белла молча борется, это прорезало глубочайшую безысходность внутри меня. Невидимая инвалидность, вызванная хронической неврологической болезнью Лайма, трудно объяснить или понять кому-либо", – написала Йоланда.

Борьба, которая длится уже 15 лет

Дочь Йоланды Хадид впервые почувствовала симптомы еще в 16 лет. Постоянная усталость, проблемы с концентрацией, бессонница, боли в теле и депрессия – все это стало частью ее повседневной жизни. В 2013 году Белле официально поставили диагноз, а через три года она призналась о болезни публично.

Болезнь Лайма – опасное инфекционное заболевание, передающееся через укусы клещей. Во многих случаях оно может приводить к хроническим поражениям нервной системы, сердца и суставов. И хотя медицина знает методы лечения, полностью вылечить недуг пока невозможно.

Белла неоднократно признавалась, что часто чувствует себя "заключенной в собственном теле".

"Ты на самом деле не жила, ты научилась существовать в тюрьме собственного парализованного мозга", – написала Йоланда в своем эмоциональном обращении.

"Я ничего бы не изменила"

Несмотря на тяжелые испытания, 28-летняя Белла пытается вдохновлять своих поклонников. В Instagram она делилась серией снимков и писала: "Во-первых, со мной все в порядке, вам не о чем беспокоиться. Во-вторых, я бы ничего не изменила ни за что на свете. Если бы мне пришлось пройти через все это снова, чтобы добраться сюда, в этот момент, в котором я нахожусь прямо сейчас, со всеми вами, я бы сделала все это. Это сделало меня тем, кем я являюсь сегодня".

Знаменитость поблагодарила маму за поддержку и врачей, которые все время были рядом. Она также отметила, что тогда выбирала наиболее "позитивные" фото, хотя многие кадры отражают настоящие страдания: катетеры, переливания, слезы, лед на лбу.

Ранее OBOZ.UA писал, что супермодель Джиджи Хадид закрутила роман с "самым сексуальным мужчиной на планете", который старше ее на 20 лет. О романе модели и актера впервые заговорили в октябре 2023 года, когда папарацци запечатлели их вместе на свидании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!