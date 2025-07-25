'Ты рагуль какой-то?' Заслуженный артист Украины шокировал, как продюсеры обманывают актеров во время войны

Заслуженный артист Украины Виктор Жданов рассказал, что некоторые отечественные продюсеры пытаются обогатиться на актерах во время полномасштабного вторжения. Как пояснил звезда фильма "Киборги", они убеждают знаменитостей снизить размер гонораров за участие в проектах, а сами же зарабатывают те же деньги, как и до начала войны.

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По словам актера, такая бессовестная деятельность продюсеров просто отбивает всякое желание сниматься в кино. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк.

"Я понизил ставку свою, потому что война, мне сказали так в продюсерской группе. А потом ты узнаешь, что кто-то работает за ту цену. Тебя обманывают. Это просто нечестно, это бессовестно, вот и все. Пользуясь войной, ты получаешь те же деньги, а мне предлагаешь понизить? Это называется воровство. Ты воруешь у государства, у меня, у того, того. Это называется коррупция. И недаром, пока мы от нее не избавимся, у нас очень все будет скрипучее", – высказался артист.

Виктор Жданов знает случаи, когда актерам честно выплачивают гонорары за съемки в лентах, поэтому они выполняют свою работы с удовольствием. Однако, как заметил знаменитость, когда он видит откровенную ложь, теряет интерес к участию в кинопроектах.

"За кого тебя считают? Как говорят на Львовщине: "Ты рагуль какой-то, что ли?". Почему это ты считаешь, что ты высшая каста, а мы такое быдло? Ну, не знаю. Это безобразие", – отметил актер.

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