'Ты понимаешь, что пошатнул экономику РФ?' Россияне атаковали соцсети звезды 'Человека-паука' из-за слез Ларисы Долиной

Российские пользователи массово атаковали страницы британского актера Тома Холланда в соцсетях после эфира программы "Пусть говорят" с предательницей Украины Ларисой Долиной. Причиной стала громкая история о многомиллионном мошенничестве, жертвой которого стала певица, а также появление в телеэфире поддельного паспорта одного из злоумышленников с фотографией исполнителя роли Человека-паука.

Видео дня

В программе показали документ на имя "Андрей Лукин", где вместо реального фото была использована фотография Тома Холланда. Это вызвало волну иронической реакции в русскоязычном сегменте интернета. Паблики и пользователи начали массово писать актеру в Instagram комментарии с требованиями "вернуть деньги" Ларисе Долине.

Под публикациями Холланда появились сотни сообщений на русском языке. Среди них:

"Ты вообще понимаешь, что этим поступком пошатнул экономику РФ?"

"19 пакетов санкций и 1 Человек-паук".

"Верни бабки! Иначе Долина устроит тебе концерт прямо в твоей паутине".

"Сначала Лариса, а дальше кто? Доктор Октовиус? (герой фильмов Marvel, враг Человека-паука. – Ред.) Ты что делаешь..."

"Я не думала, что в пакет санкций включена квартира Долиной..."

"Лукин Андрей Олегович вам знаком?"

"Я думал ты лучший Человек-паук, а ты Андрей Лукин..."

"Том, ты хочешь что-то объяснить про Долину?"

"Где деньги, Том?"

Параллельно российские телеграм-каналы и паблики активно обсуждают выступление путинистки Долиной на "Пусть говорят". В студии певица со слезами заявила, что якобы "осталась без всего" (хотя отсудила свою квартиру обратно), рассказала о психологическом давлении со стороны людей, которые представлялись "сотрудниками Росфинмониторинга" и правоохранительных органов, и призналась, что поверила им без сомнений.

При этом ответа на вопрос о возможном возврате денег в программе так и не прозвучало.

По информации, озвученной в эфире, общие потери артистки превысили 317 миллионов рублей (почти 4,2 млн гривен). Мошенники заставили ее не только перевести 175 миллионов сбережений, но и продать пятикомнатную квартиру в Москве за 112 миллионов рублей. Также отмечалось, что Долина могла потерять и загородный дом, однако сделка по его продаже не состоялась.

Прошло больше года с момента якобы похищения квартиры и только в ноябре Долина появилась в суде по делу о "мошенничестве". Слушания провели в закрытом режиме – вероятно, чтобы "народная артистка" чувствовала себя спокойнее, а журналисты не смогли опорочить правдой на всю Россию. Однако это не помогло, ведь путинистка выбежала из здания через "черный вход", но не сказала ни слова.

Уже позже, как писал OBOZ.UA, стало известно, что дело решили в пользу Долиной. Артистка отсудила себе недвижимость, но деньги новым покупателям, которые попались на крючок обманщиков, так и не вернули. Из-за этого путинистка стала посмешищем в РФ, а в честь нее назвали целую мошенническую схему – "эффект Долиной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!