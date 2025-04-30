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"Ты никогда не похудеешь": Тина Кароль назвала наихудшую диету, которую часто пропагандируют в сети

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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'Ты никогда не похудеешь': Тина Кароль назвала наихудшую диету, которую часто пропагандируют в сети

Украинская певица Тина Кароль откровенно высказалась о популярной в интернете диете, которая, по ее мнению, является одной из самых вредных для организма. Речь идет о полном отказе от еды – методе, который пропагандируется под лозунгом "закрой рот" и якобы должен помогать худеть.

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Однако, как заметила Кароль в интервью Анне Хаустовой, на практике это работает совсем наоборот. Певица отметила, что голодание не приводит к длительному результату, а лишь вредит метаболизму. В то же время она подчеркнула, что переедать тоже не стоит, но полный отказ от еды – это ложный путь, который может нанести серьезный вред здоровью.

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"Диета "ничего не есть". Хуже всего, что можно было придумать, типа "закройте рот". Это очень плохо, потому что организм стрессует, и он начинает запасаться: "Она меня не кормит, значит, я буду запасаться этим всем". Он будет "держать" воду, "держать" тот жир, поэтому ты никогда не похудеешь. Меньше есть – это хорошее дело, переедать – это плохо, но ничего не есть – это неправильно", – объяснила артистка.

Как питается сама Тина Кароль

В своей повседневной жизни Тина Кароль придерживается дисциплинированного, но не строгого питания, которое она построила на основе научных источников. Певица рассказала, что начала читать переведенные исследования Стэнфордского университета о диетологии, метаболизме и пищевых привычках, и на их основе создала собственную систему питания.

"Ты никогда не похудеешь": Тина Кароль назвала наихудшую диету, которую часто пропагандируют в сети

"Взяла себе это все и перевела на нашу еду, потому что там у них есть много того, что мы не едим. Выписала эту всю таблицу продуктов, которые я могу есть и в какой час могу их есть. Это очень важно. Есть продукты, которые, например, не можем есть – круассаны утром, хотя это постоянно пропагандируется. Но мы можем их есть с часа дня", – сказала Кароль.

Она адаптировала эти рекомендации к реальному ежедневному рациону: исключила необычные продукты, составила список дозволенного и распланировала время еды. По ее словам, самое важное – это не только что ты ешь, а когда именно.

Тина Кароль призналась, что именно благодаря этому подходу почувствовала себя счастливее – ведь смогла вернуть в свою жизнь любимые блюда без чувства вины, просто соблюдая график и умеренность.

"Ты никогда не похудеешь": Тина Кароль назвала наихудшую диету, которую часто пропагандируют в сети

"Я стала самой счастливой. Наконец-то я начала есть хлеб", – подытожила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль впервые призналась, какие "инъекции красоты" делает в 40 лет. Певица активно работает на сцене, гастролирует, снимается в клипах и часто появляется на публике, поэтому должна постоянно заботиться о своем виде.

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