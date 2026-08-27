Три дня украинской музыки: чем запомнился первый PROSTIR FEST в Барселоне

21–23 августа в Poble Espanyol в Барселоне прошел PROSTIR FEST – первый масштабный фестиваль современной украинской музыки в Европе. За три дня мероприятие посетили более пяти тысяч человек, а на сцене выступили 12 украинских артистов.

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В первый день фестиваля на сцену вышли Parfeniuk, KOLA, Shumei и Lely45. На следующий день выступили Макс Барских, Dorofeeva, Kazka и OTOY, а завершали PROSTIR FEST Jerry Heil, Клавдия Петровна, Ziferblat и Odyssay. Среди гостей фестиваля были украинцы из разных городов Испании и других стран Европы.

Концерты проходили на центральной площади Poble Espanyol – между каменными арками и открытыми балконами архитектурного парка. Зрители подхватывали знакомые песни с первых строк, пели припевы в унисон и танцевали вместе с артистами под украинские народные хиты. Во время выступления Shumei вся площадь запела "Ой у лузі червона калина", а вместе с Jerry Heil публика хором исполнила "Купала".

Одним из самых трогательных моментов первого дня стало выступление KOLA. Певица вышла на сцену с украинским и испанским флагами и поблагодарила Испанию за поддержку Украины.

"Большое спасибо Испании за поддержку Украины. Спасибо правительству и испанскому народу за то, что вы вместе с нами. Каждый день Россия атакует наши города ракетами и дронами. Ваша помощь очень важна для нас и спасает наши жизни. Спасибо за вашу солидарность и за то, что вы остаетесь на стороне Украины", – сказала артистка.

Накануне Дня Государственного флага Украины особенным стало исполнение песни Макса Барских "Будет весна" – трека, ставшего одним из музыкальных символов сопротивления в начале полномасштабного вторжения. Позади артиста на большом экране развевался сине-желтый флаг, а зрители со слезами на глазах пели композицию от первого до последнего слова.

Отдельной составляющей PROSTIR FEST стала благотворительность. Партнером фестиваля выступил Благотворительный фонд "ТВОЯ ОПОРА", который поддерживает психическое здоровье детей и семей, переживших оккупацию, потерю близких или вынужденный переезд.

Ежедневно между выступлениями артистов на фестивале проводились благотворительные аукционы с эксклюзивными лотами. Одним из самых дорогих стал ужин с OTOY – за него победитель аукциона заплатил 2 000 евро.

Накануне Дня Независимости фестиваль PROSTIR FEST объединил вокруг современной украинской музыки и культуры молодых украинцев, которые из-за войны сегодня живут в разных странах Европы. Со сцены звучали слова поддержки Украины, а тысячи людей в течение трёх дней вновь почувствовали: где бы мы ни были, украинская музыка способна вернуть ощущение дома.

По завершении фестиваля организаторы объявили, что PROSTIR FEST вернется в Испанию в следующем году. Будущее мероприятие запланировано на июнь 2027 года.