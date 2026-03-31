'Трембита знает': Vlad Darwin и Сергей Лазановский записали эмоциональный дуэт, вдохновленный символом украинских гор

Это древний инструмент, голос которого веками звучал в Карпатах, оповещая людей и о больших праздниках, и о самых болезненных потерях.

Идея песни родилась в 2020 году после путешествия Влада Дарвина в Верховину. Там артист посетил музей народных инструментов и услышал историю гуцульского музыканта-виртуоза Романа Кумлика от его дочери Натальи. Именно тогда Влад впервые попробовал сыграть на трембите. После поездки он тяжело заболел коронавирусом – и именно во время болезни появились первые строки и мелодия будущей композиции.

"Впервые в жизни я заболел так сильно. Коронавирус подцепил после игры на трембите вместе с другими посетителями музея. И я, и моя беременная жена несколько дней лежали обессиленные с высокой температурой. Мелодия и текст первого куплета пришли ко мне в бреду – в момент, когда я был готов попрощаться с жизнью", – вспоминает Vlad Darwin.

В течение следующих четырех лет песня искала свою форму: записывались демоверсии, менялись слова и структура. Окончательное звучание композиция приобрела после знакомства Влада с Сергеем Лазановским (LAZANOVSKYI | RIDNYI). Вместе с гитаристом Геннадием Бондарем музыканты нашли характерный ритм трека, а финальную аранжировку создали в сотрудничестве с Михаилом Мелкумяном. В результате родилось эклектичное звучание, где соединились украинско-ромские мотивы и карпатская энергетика.

"Когда я впервые услышал "Трембита знает", сразу почувствовал ее невероятную энергию. Она пробуждает любовь к родной земле. Я уверен, что люди будут слушать эту композицию, путешествуя по Карпатам. Даже сейчас, когда я ее включаю, у меня мурашки по коже. Спасибо Vlad Darwin за этот дуэт", – говорит Сергей Лазановский.

"Для меня эта работа трагическая и одновременно зажигательная. Именно таким является пение трембиты. Она олицетворяет силу, мудрость и непрерывность жизни даже после смерти. Как трембита рождается из грозы, так и Украина снова и снова рождается в разрушительном вихре войны", – добавляет Vlad Darwin.

Музыкальное видео "Трембита знает" сочетает поп-эстетику с карпатской стихией – ветром, громом и вечной зеленью елей. Украшением видеоряда стали танцовщицы "карпатского фламенко", которые олицетворяют две силы – любовь и боль гор.

Режиссером клипа выступил Даниил Демехин – креативный продюсер Национального отбора на Детское Евровидение, известный сотрудничеством с Anna Trincher, TARABAROVA, Ivan NAVI, Artem Kotenko и другими артистами.

Съемки проходили в Карпатах и длились двое суток в сверхсложных условиях. Команда работала на восходе и закате солнца – в короткие временные окна, когда свет длится всего несколько минут. Сон – по 4 часа. На горной поляне построили подиум для танцев, куда даже поднимали пожарную машину, которая создавала дождь для сцен. А огненные эпизоды на вершинах гор видели жители окрестных сел, порождая слухи и легенды еще до премьеры.

В центре видео – две танцовщицы как две судьбы: любовь Карпат и слезы Карпат, красное и черное. Они взаимодействуют друг с другом и с артистами, подчеркивая главную идею – дуальность всего сущего. В клипе объединяются все четыре стихии – и о них "Трембита знает" все".

Образы артистов – это эксперимент и диалог культур. Гуцульские силуэты сочетаются с настроением португальского фаду и страстью испанского фламенко.

Влад Darwin предстает в современной интерпретации традиций: вышиванка с геометрическим орнаментом, черес от мастеров Франковщины и шляпа из Техаса. Для съемок также использовали аутентичные сердаки из частных коллекций.

Образы танцовщиц усиливают эмоциональный надрыв песни: летящие юбки, яркие корсеты украинской мастерицы и настоящие испанские платки создают эффект стихии — огня, молнии, эмоции, от которой невозможно убежать.

"Трембита знает" – это не реконструкция традиций, а их новое звучание. Смелое, живое и открытое миру – как и сама Украина.