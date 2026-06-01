Тратит все до копейки. Звезда 'МастерШеф' Алик Мкртчан раскрыл свой кругленький заработок в месяц и почему не боится бедности

Звезда "МастерШеф" и шеф-повар Алик Мкртчан откровенно рассказал о своих доходах, расходах и отношении к деньгам. Кулинар признался, что зарабатывает более 5 тысяч долларов в месяц (более 220 тысяч гривен), однако почти все тратит на семью, кредиты и собственные увлечения.

По словам Мкртчана в интервью Славе Демину, его основным источником дохода является работа креативным директором в компании из сферы пищевых и агротехнологий. На этой должности он популяризирует продукцию компании в своих соцсетях и участвует в создании новых продуктов для международного рынка.

Он пояснил, что основным заработком является именно зарплата с предприятия, а из подработки назвал различные мастер-классы и продажу рекламы в своих соцсетях.

На вопрос о ежемесячном доходе он подтвердил, что зарабатывает от 5 до 10 тысяч долларов, однако тратит еще больше.

"Больше, чем десять", – ответил повар на вопрос о своих месячных расходах.

Немалая часть средств уходит на содержание семьи. По словам Мкртчана, только на базовые семейные нужды он тратит более 100 тысяч гривен ежемесячно. В эту сумму входят расходы на детей, обучение, кружки, питание, одежду и другие повседневные нужды.

"Все трачу, не получается откладывать. Более ста тысяч гривен уходит на семью. В эту сумму входят кредиты, школа, кружки, питание, одежда. Двое детей – постоянно что-то нужно", – поделился он.

Отдельно он платит кредиты. Кулинар рассказал, что имеет квартиру и автомобиль в лизинге, а ежемесячные платежи по ним составляют около 60 тысяч гривен.

Также Мкртчан не скрывает любви к аксессуарам. Он признался, что коллекционирует броши, стоимость которых может достигать 30 тысяч гривен, а также любит ювелирные украшения.

Несмотря на значительные расходы и кредиты, знаменитость не боится остаться без денег.

"Нет, потому что такие люди, как я, не могут быть бедными. Люди, которые что-то умеют делать руками, никогда в жизни не будут бедными. Для подтяжки штанов мы всегда что-то заработаем, что-то сделаем, что-то продадим, договоримся, куда-то пойдем", – убежден он.

В то же время открывать собственный ресторан Мкртчан не планирует. По его словам, ресторанный бизнес требует постоянной вовлеченности и не дает той свободы, которую он имеет сейчас.

